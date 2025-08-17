إتّهامات تطال ميغان ماركل... ماذا يُقال عنها؟

بعدما وقّعت مع زوجها الأمير هاري، صفقة مع "نتفليكس" لموسم الأعياد، وجّه العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إتّهامات لها، بأنّها تقوم بتقليد الأميرة التي تُقيم حفلاً سنويّاً في دير "ويستمنستر".

وأشارت الخبيرة الملكية كينزي شوفيلد إلى أنّ "عرض يبدو فرصة تجارية أكثر من كونه احتفالًا عائليًا حقيقيًا، لا سيما تزامنه مع إطلاق علامتها التجارية الجديدة "As Ever". في المقابل، يُعدّ حفل كيت صادقًا ويعكس القيم الأسرية والوحدة". (ارم نيوز)







