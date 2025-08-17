Advertisement

إتّهامات تطال ميغان ماركل... ماذا يُقال عنها؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:30
Doc-P-1405737-638910450043224743.jpg
Doc-P-1405737-638910450043224743.jpg photos 0
بعدما وقّعت ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري، صفقة مع "نتفليكس" لموسم الأعياد، وجّه العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إتّهامات لها، بأنّها تقوم بتقليد الأميرة كيت ميدلتون التي تُقيم حفلاً سنويّاً في دير "ويستمنستر".
وأشارت الخبيرة الملكية كينزي شوفيلد إلى أنّ "عرض ميغان يبدو فرصة تجارية أكثر من كونه احتفالًا عائليًا حقيقيًا، لا سيما تزامنه مع إطلاق علامتها التجارية الجديدة "As Ever". في المقابل، يُعدّ حفل كيت صادقًا ويعكس القيم الأسرية والوحدة". (ارم نيوز)



