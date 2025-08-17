ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا

أعلن الرئيس الأميركيّ عن "إحراز تقدم كبير في المحادثات مع نظيره الروسيّ في ألاسكا.

Advertisement

وقال عبر منصّة "تروث سوشيال": "هناك تقدم كبير في ما يخص الملف الروسي، انتظرونا". (روسيا اليوم)