عربي-دولي

ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:57
Doc-P-1405747-638910470920990063.jpg
Doc-P-1405747-638910470920990063.jpg photos 0
أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن "إحراز تقدم كبير في المحادثات مع نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وقال ترامب عبر منصّة "تروث سوشيال": "هناك تقدم كبير في ما يخص الملف الروسي، انتظرونا". (روسيا اليوم)
 
 
 
