Advertisement

عربي-دولي

عشرات الجرحى في حادث سير في مصر

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1405751-638910484268132796.jpg
Doc-P-1405751-638910484268132796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتِلَ شخصان وأصيب 31، بعد إصطدام حافلة صغيرة بامقطورة جرار زراعيّ، على الطريق الصحراوي الغربيّ في أسيوط في مصر.
Advertisement
 
 
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. (العربية)


مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
lebanon 24
17/08/2025 18:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
17/08/2025 18:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و11 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
17/08/2025 18:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير على اوتوستراد بعلبك - الحلانية
lebanon 24
17/08/2025 18:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
09:51 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24