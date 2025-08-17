عشرات الجرحى في حادث سير في مصر

قُتِلَ شخصان وأصيب 31، بعد إصطدام حافلة صغيرة بامقطورة جرار زراعيّ، الصحراوي الغربيّ في في مصر.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى لتلقي العلاج. (العربية)





