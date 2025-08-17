من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟



وقد أثار قلق ، بعدما تراجع بشكل مفاجئ أمس عن مبادئ جرى الاتفاق عليها قبل أقل من أسبوع، وعلى رأسها أن وقف إطلاق النار في يجب أن يسبق أي مفاوضات بشأن التسوية. تجد نفسها مجددا أمام اختبار صعب، إذ تسابق الوقت لتوحيد موقفها المشترك قبل عرض رؤيتها على الرئيس الأميركي في ، يوم الاثنين.وقد أثار قلق ، بعدما تراجع بشكل مفاجئ أمس عن مبادئ جرى الاتفاق عليها قبل أقل من أسبوع، وعلى رأسها أن وقف إطلاق النار في يجب أن يسبق أي مفاوضات بشأن التسوية.

وأكدت خلال الساعة الماضية مجموعة من العواصم الأوروبية أسماء الذين سيشاركون في المحادثات التي ستجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأميركي ترامب، في العاصمة واشنطن الإثنين.



- المستشار الألماني فريدريش ميرتس: قال مكتبه إنه سيناقش وضع جهود السلام في أوكرانيا مع الحاضرين الآخرين، ويؤكد اهتمام ألمانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام سريع.

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أوضحت الرئاسة أن ماكرون سيواصل "جهود التنسيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يحفظ المصالح الحيوية لأوكرانيا وأمن أوروبا".

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: ستسافر أيضا إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات مع نظرائها الأوروبيين.

- رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: أكدت في منشور على منصة "إكس" أنها ستشارك في الاجتماع بناءً على طلب من زيلينسكي.

- الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب: أعلن عبر "إكس" أنه سيشارك في الاجتماع المخصص للسلام في أوكرانيا.

- لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روتّه: أكد انضمامه إلى زيلينسكي والقادة الأوروبيين في المحادثات مع ترامب. (سكاي نيوز عربية)