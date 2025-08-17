Advertisement

عربي-دولي

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:50
أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً، وذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد.
وأكد ولي العهد الأردني أن الهدف من البرنامج هو "تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مشيراً إلى أن "التجربة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الشباب بأرضهم، وتعمل على صقل الشخصية والانضباط"، خاصة في ظل مرافقة الشباب للقوات المسلحة الأردنية خلال فترة الخدمة.

وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع الشركاء على تطوير برنامج خدمة العلم وفق جدول زمني واضح، بحيث يخضع لسلسلة من الإجراءات قبل الإعلان عن تفاصيله.

وأكد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني أن تفاصيل برنامج "خدمة العلم الجديد" سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي مشترك بين الجيش الأردني والحكومة. (العربية) 
