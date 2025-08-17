الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً

أعلن ولي الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج قريباً، وذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد.

وأكد ولي العهد الأردني أن الهدف من البرنامج هو "تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مشيراً إلى أن "التجربة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الشباب بأرضهم، وتعمل على صقل الشخصية والانضباط"، خاصة في ظل مرافقة الشباب للقوات المسلحة خلال فترة الخدمة.



وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع الشركاء على تطوير برنامج خدمة وفق جدول زمني واضح، بحيث يخضع لسلسلة من الإجراءات قبل الإعلان عن تفاصيله.



وأكد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني أن تفاصيل برنامج "خدمة العلم الجديد" سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي مشترك بين الجيش الأردني والحكومة. (العربية)