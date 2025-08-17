Advertisement

بعد هجوم صاروخي استهدف إسرائيل.. كاتس يتوعد الحوثيين بـ"عواقب وخيمة"

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:06
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جماعة الحوثي في اليمن بـ"عواقب وخيمة ومؤلمة"، تشمل فرض حصار بحري وجوي، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي استهدف إسرائيل اليوم الأحد.
وقال كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "سيدفع الحوثيون ثمن أي محاولة لقصف إسرائيل. ستكون العواقب وخيمة ومؤلمة". وأضاف: "نفرض حصاراً جوياً وبحرياً عليهم، وقد هاجمنا هذا الصباح البنية التحتية ومنشآت الطاقة، وهذه ليست سوى البداية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار في عدة مناطق، من بينها تل أبيب، مؤكداً أنه لم تُسجّل إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات بحرية استهدفت بنى تحتية للطاقة تابعة للحوثيين باستخدام زوارق تحمل صواريخ، مشيرة إلى أن الضربات جاءت على بعد نحو 2000 كيلومتر من شواطئ إسرائيل وفي عمق الأراضي اليمنية قرب صنعاء.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت رداً على هجمات متكررة نفذها الحوثيون ضد إسرائيل، شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن انفجارين عنيفين هزا العاصمة بالقرب من محطة كهرباء حزيز جنوب المدينة، ورجّح السكان أن تكون الغارات ناتجة عن قصف إسرائيلي. وأكدوا أن ألسنة اللهب شوهدت تتصاعد من الموقع المستهدف، فيما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي نتيجة القصف.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي شهدته العاصمة اليمنية، عقب سلسلة من الغارات الإسرائيلية السابقة التي استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد تل أبيب وضد السفن التجارية في البحر الأحمر. (العربية)
