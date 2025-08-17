زيلينسكي إلى واشنطن.. و15 جريحا في هجمات روسية على أوكرانيا

Advertisement

أصيب 15 شخصا في قصف روسي استهدف خاركيف ومنطقة سومي، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى برفقة كبار القادة لإجراء محادثات بشأن حل النزاع.وأفادت السلطات الأوكرانية بوقوع هجمات روسية على مدينة خاركيف (شرق) ومنطقة سومي (شمال شرق) القريبتين من الحدود الروسية.وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تليغرام: "ارتفع عدد المصابين إلى 11"، بعدما كانت قد أبلغت عن إصابة ثمانية أشخاص.وفي منطقة سومي، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف في منشورين منفصلين إن ضربات روسية بقذائف وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة شخصين "امرأة تبلغ 57 عاما في حالة غير خطيرة" و"سائق يبلغ 43 عاما جرى نقله إلى المستشفى".وأعلن حلفاء كييف الأوروبيون أنهم سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الإثنين للقاء الرئيس ، بعد عقدهم مؤتمرا عبر الفيديو لـ"تحالف الراغبين" المؤلف من داعمي لبحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف والخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل.ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بعد القمة بين ونظيره الروسي التي لم تفض إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، بل أتاحت لبوتين العودة إلى الساحة الدولية بعدما سعت الدول الغربية إلى عزله.(سكاي نيوز)