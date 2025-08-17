Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي إلى واشنطن.. و15 جريحا في هجمات روسية على أوكرانيا

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1405914-638910945442333130.jpg
Doc-P-1405914-638910945442333130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 15  شخصا في قصف روسي استهدف خاركيف ومنطقة سومي، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن برفقة كبار القادة الأوروبيين لإجراء محادثات بشأن حل النزاع.
Advertisement

وأفادت السلطات الأوكرانية بوقوع هجمات روسية على مدينة خاركيف (شرق) ومنطقة سومي (شمال شرق) القريبتين من الحدود الروسية.

وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تليغرام: "ارتفع عدد المصابين إلى 11"، بعدما كانت وزارة الداخلية قد أبلغت عن إصابة ثمانية أشخاص.

وفي منطقة سومي، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف في منشورين منفصلين إن ضربات روسية بقذائف وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة شخصين "امرأة تبلغ 57 عاما  في حالة غير خطيرة" و"سائق يبلغ 43 عاما جرى نقله إلى المستشفى".

وأعلن حلفاء كييف الأوروبيون أنهم سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الإثنين للقاء الرئيس دونالد ترامب، بعد عقدهم مؤتمرا عبر الفيديو لـ"تحالف الراغبين" المؤلف من داعمي أوكرانيا لبحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف والخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بعد القمة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي لم تفض إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، بل أتاحت لبوتين العودة إلى الساحة الدولية بعدما سعت الدول الغربية إلى عزله.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
السلطات الأوكرانية: 3 قتلى و15 جريحاً في هجمات روسيّة على مقاطعات شرقي وجنوبي أوكرانيا
lebanon 24
18/08/2025 08:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أوكرانية: 3 قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحا في هجمات روسية
lebanon 24
18/08/2025 08:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى في أوكرانيا بهجمات روسية
lebanon 24
18/08/2025 08:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بطائرات مسيّرة وصواريخ.. هجمات روسية على غرب أوكرانيا
lebanon 24
18/08/2025 08:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2025-08-18
01:03 | 2025-08-18
00:59 | 2025-08-18
00:35 | 2025-08-18
23:51 | 2025-08-17
23:44 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24