قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب: يوم كبير في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الإثنين، ان اليوم سيكون "كبيرا" في البيت البيض، الذي سيستضيف عددا من لبحث سبل إنهاء الحرب في .وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تروث سوشال"، أوضح : "يوم كبير في . لم يسبق أن استقبلنا هذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. شرف عظيم لي أن أستضيفهم!".وأضاف: "ستقول الأخبار الكاذبة إن استضافة هذا العدد من القادة الأوروبيين العظماء في بيتنا الأبيض الجميل خسارة كبيرة للرئيس ترامب. في الحقيقة، إنه لشرف عظيم لأميركا".وتابع: "قبل عام، كانت دولة شبه ميتة. أما الآن، فنحن محط حسد الجميع. يا للفرق الذي يمكنه أن يحدثه رئيس".وبشأن الحرب في أوكرانيا، ذكر ترامب: "بإمكان زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إنهاء الحرب مع على الفور تقريبا، إن أراد، أو مواصلة القتال".وأشار إلى أن استعادة أوكرانيا لشبه القرم والانضمام إلى أمران غير مطروحين على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة.يشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، اليوم الإثنين في البيت الأبيض، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستعرة منذ شباط 2022.(سكاي نيوز)