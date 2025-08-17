30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب: يوم كبير في البيت الأبيض
Lebanon 24
17-08-2025
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الإثنين، ان اليوم سيكون "كبيرا" في البيت البيض، الذي سيستضيف عددا من
القادة
الأوروبيين
لبحث سبل إنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
Advertisement
وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تروث سوشال"، أوضح
ترامب
: "يوم كبير في
البيت الأبيض
. لم يسبق أن استقبلنا هذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. شرف عظيم لي أن أستضيفهم!".
وأضاف: "ستقول الأخبار الكاذبة إن استضافة هذا العدد من القادة الأوروبيين العظماء في بيتنا الأبيض الجميل خسارة كبيرة للرئيس ترامب. في الحقيقة، إنه لشرف عظيم لأميركا".
وتابع: "قبل عام، كانت
الولايات المتحدة
دولة شبه ميتة. أما الآن، فنحن محط حسد الجميع. يا للفرق الذي يمكنه أن يحدثه رئيس".
وبشأن الحرب في أوكرانيا، ذكر ترامب: "بإمكان زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إنهاء الحرب مع
روسيا
على الفور تقريبا، إن أراد، أو مواصلة القتال".
وأشار إلى أن استعادة أوكرانيا لشبه
جزيرة
القرم والانضمام إلى
الناتو
أمران غير مطروحين على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة.
يشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، اليوم الإثنين في البيت الأبيض، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستعرة منذ شباط 2022.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيكون يوم الجمعة في بلدة أنكوراج بألاسكا
Lebanon 24
البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيكون يوم الجمعة في بلدة أنكوراج بألاسكا
18/08/2025 08:49:47
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء محادثات بنيامين نتنياهو في واشنطن مع المبعوث ستيف ويتكوف قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض (الجزيرة)
Lebanon 24
بدء محادثات بنيامين نتنياهو في واشنطن مع المبعوث ستيف ويتكوف قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض (الجزيرة)
18/08/2025 08:49:47
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يعتقد أن هناك تأخرا بشكل كبير في خفض معدلات الفائدة
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يعتقد أن هناك تأخرا بشكل كبير في خفض معدلات الفائدة
18/08/2025 08:49:47
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي
18/08/2025 08:49:47
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهديدات ايران لافتة
Lebanon 24
تهديدات ايران لافتة
01:45 | 2025-08-18
18/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "بطولات حزب الله" والتدخل في لبنان... تصريح جديد للاريجاني
Lebanon 24
عن "بطولات حزب الله" والتدخل في لبنان... تصريح جديد للاريجاني
01:03 | 2025-08-18
18/08/2025 01:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية مميزة من بوتين لمواطن أميركي.. ما هي؟
Lebanon 24
هدية مميزة من بوتين لمواطن أميركي.. ما هي؟
00:59 | 2025-08-18
18/08/2025 12:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب
Lebanon 24
قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب
00:35 | 2025-08-18
18/08/2025 12:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحت ببدء عملية احتلال غزة قريبا.. إسرائيل تُهدد حماس
Lebanon 24
لوحت ببدء عملية احتلال غزة قريبا.. إسرائيل تُهدد حماس
23:51 | 2025-08-17
17/08/2025 11:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعفائه من مهامه في "مياه بيروت وجبل لبنان".. بيانٌ من جبران
Lebanon 24
بعد إعفائه من مهامه في "مياه بيروت وجبل لبنان".. بيانٌ من جبران
03:40 | 2025-08-17
17/08/2025 03:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:45 | 2025-08-18
تهديدات ايران لافتة
01:03 | 2025-08-18
عن "بطولات حزب الله" والتدخل في لبنان... تصريح جديد للاريجاني
00:59 | 2025-08-18
هدية مميزة من بوتين لمواطن أميركي.. ما هي؟
00:35 | 2025-08-18
قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب
23:51 | 2025-08-17
لوحت ببدء عملية احتلال غزة قريبا.. إسرائيل تُهدد حماس
23:44 | 2025-08-17
مصر: لضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 08:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24