ترامب غاضب من "وسائل الإعلام الكاذبة".. ما علاقة بوتين؟
Lebanon 24
17-08-2025
|
23:21
photos
هاجم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"
وسائل الإعلام
الكاذبة" بشأن مكان انعقاد قمته مع الروسي
فلاديمير بوتين
، مؤكدا أن اختيار ولاية ألاسكا كمكان للقاء كان محل خلاف.
وكتب
ترامب
على منصته "تروث سوشيال": "وسائل الإعلام الكاذبة تردد منذ ثلاثة أيام أنني منيت "بهزيمة كبرى" بسماحي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة مهمة في
الولايات المتحدة
. في الواقع، كان يفضل عقد هذا الاجتماع في أي مكان آخر غير الولايات المتحدة، ووسائل الإعلام الكاذبة تعلم ذلك. كان هذا أحد النقاط الرئيسية للخلاف".
وأضاف ترامب أنه لو عُقدت القمة في مكان آخر، لقالت "وسائل الإعلام التي يسيطر عليها
الديمقراطيون
إن هذا أمر فظيع". واختتم بالقول: "هؤلاء الناس غير طبيعيين! أقولها بكل بساطة".
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن هذه الوسائل "ستنتقد أي صفقة أبرمها مع
روسيا
"، مستشهدا بمثال افتراضي: "حتى لو حصلتُ على
موسكو
ولينينغراد (سان بطرسبورغ) مجانا ضمن هذه الصفقة لقالت 'الأخبار المزيفة' إنها صفقة سيئة!".
وأعرب ترامب عن غضبه من استمرار وسائل الإعلام في اقتباس آراء "فاشلين مطرودين وأشخاص أغبياء حقا مثل جون بولتون"، مستشهدا بتصريحات مستشاره السابق التي ادعى فيها أن "بوتين انتصر فعلا رغم أن الاجتماع سيعقد على الأراضي الأميركية"
