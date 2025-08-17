Advertisement

عربي-دولي

ضمانات أمنية.. هذا ما كشفه ويتكوف عن قمة ترامب- بوتين

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1405921-638910954709874344.jpg
Doc-P-1405921-638910954709874344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا.
Advertisement

وقال ويتكوف عبر شبكة "سي إن إن": "لقد اتفقنا على ضمانات أمنية قوية أستطيع أن أصفها بأنها ستغير الوضع تماما".

وأضاف ويتكوف: "كنا نعتقد في السابق أننا بعيدون كل البعد عن أي اتفاق مع روسيا يتضمن ألا تسعى روسيا إلى ضم أي أراض أخرى من أوكرانيا عند إتمام اتفاقية السلام".

أشار ويتكوف إلى أن "هناك العديد من النقاط الأخرى التي اتفق عليها بوتين وترامب".

وقد أجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس السبت محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
lebanon 24
18/08/2025 08:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الأمن والحرب.. هذا ما كشفه وزير الداخلية
lebanon 24
18/08/2025 08:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أماناً" بعد قمة ترامب وبوتين
lebanon 24
18/08/2025 08:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أبلغه ويتكوف لحماس.. موقع أكسيوس يكشف
lebanon 24
18/08/2025 08:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2025-08-18
01:03 | 2025-08-18
00:59 | 2025-08-18
00:35 | 2025-08-18
23:51 | 2025-08-17
23:44 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24