ضمانات أمنية.. هذا ما كشفه ويتكوف عن قمة ترامب- بوتين

أعلن المبعوث الأميركي الخاص أن وروسيا اتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا.وقال ويتكوف عبر شبكة " إن": "لقد اتفقنا على ضمانات أمنية قوية أستطيع أن أصفها بأنها ستغير الوضع تماما".وأضاف ويتكوف: "كنا نعتقد في السابق أننا بعيدون كل البعد عن أي اتفاق مع يتضمن ألا تسعى روسيا إلى ضم أي أراض أخرى من عند إتمام اتفاقية السلام".أشار ويتكوف إلى أن "هناك العديد من النقاط الأخرى التي اتفق عليها وترامب".وقد أجرى الرئيسان ودونالد أمس السبت محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.