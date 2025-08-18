Advertisement

عربي-دولي

قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب

Lebanon 24
18-08-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1405931-638910994186633555.jpg
Doc-P-1405931-638910994186633555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن مساء أمس، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، أن "كل الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب"، داعيا للتوصل إلى سلام دائم، بحسب "فرانس برس".
Advertisement

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق". ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب اليوم، إلى جانب مجموعة من القادة الأوروبيين.
مواضيع ذات صلة
بشأن إنهاء حرب غزة.. هذا ما قاله ترامب
lebanon 24
18/08/2025 08:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن اللقاء المرتقب مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب
lebanon 24
18/08/2025 08:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يدعو بوتين إلى عقد لقاء لـ "إنهاء الحرب"
lebanon 24
18/08/2025 08:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
lebanon 24
18/08/2025 08:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2025-08-18
01:03 | 2025-08-18
00:59 | 2025-08-18
23:51 | 2025-08-17
23:44 | 2025-08-17
23:28 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24