هدية مميزة من بوتين لمواطن أميركي.. ما هي؟

Advertisement

أفاد فالنتين بوغدانوف رئيس مكتب قناة التلفزيونية في بأن الرئيس أهدى دراجة نارية روسية من نوع "أورال" لأحد سكان أنكوريج عاصمة ولاية ألاسكا الأميركية.ونقل الصحفي الروسي عن متلقي الهدية مارك وارن قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلا. لقد فقدت القدرة على الكلام بسبب المفاجأة".ويشار إلى أن الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية – ، التقى بالصدفة مع مارك وارن الذي تفاخر بدراجته النارية "أورال" واشتكى في ذات الوقت من نقص قطع الغيار لها في بسبب الأزمة والعقوبات.وبعد يومين، أرسل الرئيس للمواطن الأميركي المذكور عن طريق البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة دراجة نارية حديثة من طراز "أورال" كهدية له.