عربي-دولي

هدية مميزة من بوتين لمواطن أميركي.. ما هي؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 00:59
أفاد فالنتين بوغدانوف رئيس مكتب قناة روسيا التلفزيونية في نيويورك بأن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى دراجة نارية روسية من نوع "أورال" لأحد سكان أنكوريج عاصمة ولاية ألاسكا الأميركية.  
ونقل الصحفي الروسي عن متلقي الهدية مارك وارن قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلا. لقد فقدت القدرة على الكلام بسبب المفاجأة".  

ويشار إلى أن الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية – الأمريكية، التقى بالصدفة مع مارك وارن الذي تفاخر بدراجته النارية "أورال" واشتكى في ذات الوقت من نقص قطع الغيار لها في الولايات المتحدة بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات.

وبعد يومين، أرسل الرئيس بوتين للمواطن الأميركي المذكور عن طريق البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة دراجة نارية حديثة من طراز "أورال" كهدية له.
 
