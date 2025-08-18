Advertisement

عربي-دولي

قصف اسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:54
 استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجرا  في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج في مدينة غزة.
وأفادت "وفا" بأن "ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم في حي الدرج في مدينة غزة".

وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة "وصول شهيدة وإصابات إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد الشقاقي في مخيم 2 في النصيرات وسط القطاع".

