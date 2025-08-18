قصف اسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات

Advertisement

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجرا في قصف لقوات على حي الدرج في مدينة غزة.وأفادت "وفا" بأن "ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال استهدف نازحين في في حي الدرج في مدينة غزة".وأعلن في مخيم النصيرات "وصول شهيدة وإصابات إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط في مخيم 2 في النصيرات وسط القطاع".