إقتصاد
وفد سوري استثماري في السعودية.. اليكم ابرز الملفات على جدول الاعمال
Lebanon 24
18-08-2025
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
امتدادًا لتوجيهات ولي
العهد
رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان، بتعميق وتطوير الشراكة بين
المملكة العربية السعودية
والجمهورية العربية
السورية
، يزور الرياض، الاثنين، وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.
تأتي الزيارة استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد
الشرع
، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من
المملكة
.
وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدي السعودي - السوري 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها، وفقا لوكالة الأنباء
السعودية
(واس).
وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
