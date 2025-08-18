Advertisement

عربي-دولي

قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.. ارتفاع حدة المواجهات بين روسيا واوكرانيا

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:46
تشتعل الأجواء الروسية الأوكرانية، اليوم الاثنين، بالعمليات العسكرية، فيما تتجه الأنظار للاجتماع المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، بحضور قادة أوروبا، في مساعٍ لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.
وفي آخر التطورات، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم وصفه بـ"الإرهابي" ضد جسر القرم باستخدام سيارة تحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وقد جرى التخطيط لهذا الهجوم من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة للأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي ضد جسر القرم باستخدام سيارة تحمل عبوة ناسفة، حيث تم اكتشاف سيارة تحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار وصلت إلى روسيا من أوكرانيا بعد مرورها عبر عدد من الدول".
وأضاف البيان: "تم تفكيك العبوة الناسفة التي تم إخفاؤها بعناية في سيارة "شيفروليه فولت"، واحتجاز جميع المتورطين في وصولها إلى دولتنا".

وتزامنا، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية، أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 134 آخرون في حريق شب في منشأة إنتاج في منطقة ريازان.

ولم يتضح بعد من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24