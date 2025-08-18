31
خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي لتطويق غزة واحتلالها
Lebanon 24
18-08-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "والا"
الإسرائيلي
أن
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
سينظر، الثلاثاء، في خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي من ألوية قتالية برية لتطويق مدينة غزة واحتلالها.
ونقل موقع "والا" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إن خطة احتلال مدينة غزة واسعة النطاق، وستكبّد
حماس
خسائر جسيمة، كما أن الخطة تنطوي أيضا على مخاطر جمة للجيش الإسرائيلي.
ومساء الأحد، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على خطة عسكرية تقضي باحتلال مدينة غزة، خلال اجتماع خاص مع قادة
المنطقة الجنوبية
وكبار ضباط
هيئة الأركان
.
وتشير التقديرات إلى أن العملية قد تستغرق نحو 4 أشهر وفق ما أوردته هيئة البث
الإسرائيلية
، وقد شارك في الاجتماع مسؤولون عن ملف المحتجزين برئاسة نيتسان ألون، حيث جرى بحث سبل تقليل الخطر الذي قد يتعرض له المحتجزون، مع ترجيحات بوجود بعضهم داخل مدينة غزة.
ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي قوله إن خطة تهجير سكان المدينة ستُطرح على الجانب الأميركي بناءً على طلبه.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة تنفيذ عملية على مراحل، تبدأ بإنشاء مجمعات إنسانية في جنوب القطاع مجهزة بالخيام ومواد الغذاء والمياه والعيادات، يليها إخلاء واسع لسكان المدينة خلال ما لا يقل عن أسبوعين، ثم الشروع في اجتياح
بري
لتطويق غزة مع استمرار عمليات الإخلاء، وصولًا إلى دخول القوات واحتلال المدينة تدريجيًا وببطء، بالتوازي مع شن غارات جوية.
