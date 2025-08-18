Advertisement

في روسيا.. طائرة ركاب خرجت عن المدرج

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:28
أفادت النيابة العامة الروسية بأن طائرة "أن-24" كان على متنها 40 راكبا خرجت عن المدرج أثناء إقلاعها من مطار مدينة تيومين جنوب وسط روسيا، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات.
وأصدرت هيئة النقل الروسية بيانا أكدت فيه أن النيابة العامة للنقل في تيومين فتحت تحقيقاً في حادث طائرة من نوع "أن-24" بمطار روشتشينو.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع صباح يوم 18 آب 2025 أثناء محاولة الإقلاع، عندما خرجت الطائرة عن حدود المدرج.

ولفت البيان إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أفراد من الطاقم و40 راكبا، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

من جهتها، أعلنت الإدارة المركزية للتحقيقات في لجنة التحقيق الروسية، أنه كان بين الركاب 13 طفلا وأشارت إلى أن "السبب الأولي للحادث عطل فني في نظام فرامل الطائرة".
