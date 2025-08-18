في روسيا.. طائرة ركاب خرجت عن المدرج

Advertisement

أفادت الروسية بأن طائرة "أن-24" كان على متنها 40 راكبا خرجت عن المدرج أثناء إقلاعها من مطار مدينة تيومين جنوب ، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات.وأصدرت الروسية بيانا أكدت فيه أن العامة للنقل في تيومين فتحت تحقيقاً في حادث طائرة من نوع "أن-24" بمطار روشتشينو.وأشار البيان إلى أن الحادث وقع صباح يوم 18 آب 2025 أثناء محاولة الإقلاع، عندما خرجت الطائرة عن حدود المدرج.ولفت البيان إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أفراد من الطاقم و40 راكبا، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.من جهتها، أعلنت للتحقيقات في ، أنه كان بين الركاب 13 طفلا وأشارت إلى أن "السبب الأولي للحادث عطل فني في نظام فرامل الطائرة".