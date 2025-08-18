31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قرار غير مسبوق.. منع دخول سياسي إسرائيلي إلى بلد أستراليا
Lebanon 24
18-08-2025
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
في قرار غير مسبوق، ألغت السلطات
الأسترالية
تأشيرة السياسي
الإسرائيلي
اليميني المتشدد سيمشا روثمان، وذلك قبل أيام من جولة كان من المقرر أن يشارك خلالها في سلسلة من المحاضرات واللقاءات.
Advertisement
ويُعتبر روثمان أحد أبرز وجوه حزب "
الصهيونية
الدينية
" الذي يشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة
بنيامين نتنياهو
.
وزير الداخلية
الأسترالي
توني
بورك
أوضح أن بلاده لن تفتح أبوابها أمام من يسعى إلى "زرع الفرقة والكراهية"، مشددًا على أن
أستراليا
يجب أن تبقى مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان.
وبموجب القرار، يُحظر على روثمان دخول الأراضي الأسترالية لثلاث سنوات كاملة.
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة قرار سياسي
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة قرار سياسي
18/08/2025 16:09:52
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة بالستاين أكشن: قرار حظرنا هجوم غير مسبوق على حرية التعبير والاحتجاج في بريطانيا ونثق أن المحكمة ستلغيه
Lebanon 24
منظمة بالستاين أكشن: قرار حظرنا هجوم غير مسبوق على حرية التعبير والاحتجاج في بريطانيا ونثق أن المحكمة ستلغيه
18/08/2025 16:09:52
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة غير مسبوقة... قرار إسرائيلي جديد يتعلق بالحرم الإبراهيمي
Lebanon 24
خطوة غير مسبوقة... قرار إسرائيلي جديد يتعلق بالحرم الإبراهيمي
18/08/2025 16:09:52
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بوضوح لمنعها دخول المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بوضوح لمنعها دخول المساعدات إلى غزة
18/08/2025 16:09:52
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
Lebanon 24
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
08:30 | 2025-08-18
18/08/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكثر من 3 سنوات على الحرب.. هل سيتمكن ترامب من انهاء الحرب الروسية الاوكرانية؟
Lebanon 24
بعد اكثر من 3 سنوات على الحرب.. هل سيتمكن ترامب من انهاء الحرب الروسية الاوكرانية؟
08:00 | 2025-08-18
18/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
07:08 | 2025-08-18
18/08/2025 07:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. التاريخ لن يرحم
Lebanon 24
قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. التاريخ لن يرحم
07:00 | 2025-08-18
18/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
Lebanon 24
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
06:56 | 2025-08-18
18/08/2025 06:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
Lebanon 24
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
11:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
10:01 | 2025-08-17
17/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش
Lebanon 24
مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش
11:52 | 2025-08-17
17/08/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2025-08-18
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
08:00 | 2025-08-18
بعد اكثر من 3 سنوات على الحرب.. هل سيتمكن ترامب من انهاء الحرب الروسية الاوكرانية؟
07:08 | 2025-08-18
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
07:00 | 2025-08-18
قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. التاريخ لن يرحم
06:56 | 2025-08-18
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
06:45 | 2025-08-18
هل أغلقت إيران سفارات أوروبا؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 16:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24