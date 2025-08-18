قرار غير مسبوق.. منع دخول سياسي إسرائيلي إلى بلد أستراليا

في قرار غير مسبوق، ألغت السلطات تأشيرة السياسي اليميني المتشدد سيمشا روثمان، وذلك قبل أيام من جولة كان من المقرر أن يشارك خلالها في سلسلة من المحاضرات واللقاءات.

ويُعتبر روثمان أحد أبرز وجوه حزب " " الذي يشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة .



أوضح أن بلاده لن تفتح أبوابها أمام من يسعى إلى "زرع الفرقة والكراهية"، مشددًا على أن يجب أن تبقى مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان.

وبموجب القرار، يُحظر على روثمان دخول الأراضي الأسترالية لثلاث سنوات كاملة.



