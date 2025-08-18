Advertisement

قرار غير مسبوق.. منع دخول سياسي إسرائيلي إلى بلد أستراليا

18-08-2025 | 05:24
في قرار غير مسبوق، ألغت السلطات الأسترالية تأشيرة السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمشا روثمان، وذلك قبل أيام من جولة كان من المقرر أن يشارك خلالها في سلسلة من المحاضرات واللقاءات.
ويُعتبر روثمان أحد أبرز وجوه حزب "الصهيونية الدينية" الذي يشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وزير الداخلية الأسترالي توني بورك أوضح أن بلاده لن تفتح أبوابها أمام من يسعى إلى "زرع الفرقة والكراهية"، مشددًا على أن أستراليا يجب أن تبقى مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان.
 
وبموجب القرار، يُحظر على روثمان دخول الأراضي الأسترالية لثلاث سنوات كاملة.

