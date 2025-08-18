جدل في واشنطن: هل يرتدي زيلينسكي بدلة رسمية قبل لقاء ترامب؟

Advertisement

يثير اللقاء المرتقب بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي ، جدلًا واسعًا في ووسائل الإعلام الغربية، ليس فقط حول الملفات السياسية المطروحة، بل حتى حول مظهر والزي الذي سيختاره للاجتماع. فقد تزايدت التكهنات بأن أوصى الرئيس الأوكراني بارتداء بدلة رسمية هذه المرة، بعد الخلاف العلني الذي اندلع خلال زيارته السابقة بسبب ملابسه غير الرسمية.وذكرت صحيفة The Express الأميركية، أن بعض المراقبين اعتبروا أن ارتداء البدلة قد يكون "شرطًا غير معلن" لعقد الاجتماع. فيما كتب أحد المعلقين على منصة "إكس": "أبلغ البيت الأبيض الوفد الأوكراني أن زيلينسكي يجب أن يرتدي بدلة وإلا فلن يتم الاجتماع. تحية للبيت الأبيض، فهذا اجتماع رسمي، ورئاسة مؤسسة تتطلب أعلى درجات الرسمية".كما دعا آخرون زيلينسكي إلى التخلي عن أسلوبه العسكري المعتاد، وكتب أحدهم: "نأمل أن يرتدي بدلة هذه المرة ويقول شكرا، من دون مطالب مبالغ فيها". حتى أن البعض ذهب إلى حد فتح رهانات على منصة Polymarket بشأن ما إذا كان زيلينسكي سيظهر ببدلة رسمية يوم الاثنين المقبل أم لا.وفي تفاعل لافت، وصف أحد المعلقين غياب البدلة بأنه "علامة على عدم الاحترام وعدم الاستعداد للتفاوض من أجل السلام"، فيما رأى آخرون أن التمسك بزي مختلف قد يترجم رفضًا للرضوخ أو رغبة في الحفاظ على صورة ميدانية مرتبطة بالحرب.ويأتي هذا الجدل بعد الاجتماع العاصف في المكتب البيضاوي في شباط الماضي، حينما وجّه ونائبه جي دي انتقادات قاسية لزيلينسكي، متهمين إياه بعدم إظهار الامتنان الكافي للدعم الأميركي. فقد قال ترامب حينها: "لقد تحدثت بما فيه الكفاية، أنت لا تكسب الآن. يجب أن تكون ممتنًا، ليس لديك الأوراق". ليضيف فانس بدوره: "هل قلت شكرا مرة واحدة طوال هذا الاجتماع؟ لا". (روسيا اليوم)