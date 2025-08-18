القرار الأصعب من أجل السلام.. هل سيتخلى زيلينسكي عن أراضي أوكرانيا؟

Advertisement

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى في زيارة محورية تتخللها قمة مع الرئيس الأميركي في ، حيث يسعى الطرفان لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد زيلينسكي على أن أي حل لن يكون على حساب وحدة الأراضي الأوكرانية، مؤكداً أنه لن يقدّم تنازلات لروسيا، رغم رغبة قادة أوروبيين – سيحضرون بدورهم القمة – في إنهاء الحرب "بسرعة وبصورة موثوقة".تأتي هذه الزيارة بعد أيام من لقاء مع في ألاسكا، حيث بدا أن ترامب تراجع عن دعمه لوقف إطلاق النار، ملمحاً إلى أن مسؤولية تحقيق السلام تقع بالدرجة الأولى على عاتق كييف. وقد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن القتال ضد "معادلة خاسرة".عشية الاجتماع، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب "على الفور تقريباً إذا أراد ذلك"، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن استعادة شبه القرم غير ممكنة، وأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر مستبعد.زيلينسكي أوضح في منشوراته، الأحد، رغبته في السلام، قال إنه "يجب أن يكون دائماً وليس كما كان قبل سنوات، عندما أُجبرت أوكرانيا على التخلي عن شبه جزيرة القرم وجزء من شرقنا لروسيا في ضمها عام 2014".وأشار إلى أن "بوتين استخدمها ببساطة كنقطة انطلاق لهجوم جديد"، في إشارة إلى الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا منذ 2022.وأوضح زيلينسكي أن الجنود الأوكرانيين حققوا نجاحاً في منطقتي دونيتسك وسومي في الأيام الأخيرة.وقال: "أنا واثق من أننا سندافع عن أوكرانيا، ونضمن أمنها بفعالية، وأن شعبنا سيظل ممتناً دائماً للرئيس ترامب، وللجميع في أمريكا، ولكل شريك وحليف على دعمهم ومساعدتهم القيّمة".وأضاف زيلينسكي: "يجب على روسيا أن تنهي هذه الحرب التي بدأتها بنفسها. وآمل أن تُجبر قوتنا المشتركة مع أمريكا، ومع أصدقائنا ، روسيا على تحقيق سلام حقيقي".وأفادت تقارير صحفية أن ترامب قال إنه يعتقد أن بوتين سيوافق على صفقة إذا سلمت أوكرانيا منطقة دونباس الواقعة في أقصى شرقها، بما في ذلك الأجزاء التي لا تسيطر عليها روسيا. سبق أن حذّر زيلينسكي من أن ذلك سيعني خسارة أوكرانيا لمواقع دفاعية رئيسية، وسيجعلها أكثر عرضة للهجمات الروسية في ، بحسب ما نقلت صحيفة "بولتيكو".هذه المرة، سينضم حلفاء أوروبيون إلى اجتماع البيت الأبيض بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب.وكان من المتوقع أيضاً حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الاجتماع والجدير بالذكر أن زيلينسكي كان في بروكسل قبل ساعات من وصوله إلى العاصمة واشنطن برفقة فون دير ليان، الأحد، لحضور اجتماع افتراضي لما يطلق عليه "تحالف الراغبين" مع قادة أوروبيين آخرين قبل محادثاته مع ترامب المقررة اليوم.وصرّح المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، لشبكة "سي.إن.إن" أن روسيا وافقت على "ضمانات أمنية قوية" خلال قمة ألاسكا بين بوتين وترامب.وأضاف ويتكوف، في إشارة إلى سياسة حلف الناتو في الرد في حال تعرض أي عضو لهجوم، أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين "يمكنهم فعلياً تقديم صيغة مشابهة للمادة الخامسة لتغطية الضمان الأمني"، وخلال مقابلته أعرب ويتكوف عن ثقته في عقد اجتماع ثلاثي بين ترامب وزيلينسكي وبوتين قريباً.وخلال مكالمة هاتفية مع نظرائه الأوروبيين قال ترامب: "لقد اتفق الجميع على أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرةً إلى اتفاقية سلام، تُنهي الحرب، وليس مجرد اتفاقية وقف إطلاق نار، والتي غالباً لا تصمد". (24)