"ضربة" للاقتصاد الإسرائيليّ.. هذا ما فعلته "حرب إيران"

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن الاقتصاد تراجع في الربع الثاني من العام 2025، مشيرة إلى أن الحرب بين وإيران أدت إلى إغلاق تامٍ للعديد من الشركات .

Advertisement

وأفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مع تعديله موسمياً، وهو أقل من متوسط تقديرات النمو البالغة 0.2% في استطلاع أجرته الوكالة لـ6 اقتصاديين.



وأقرّ المكتب المركزي للإحصاء، في بيان، أنّ الحرب على كان لها التأثير الأكبر على الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي انخفض بنسبة 4.1%، وتكوين الثابت الإجمالي الذي انخفض بنسبة 12.3%.





وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بشكل ملحوظ بنسبة 6.2%، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%، وهو أدنى مستوى في كيان خلال عام.



أيضاً، توقع " الإسرائيلي" نمواً بنسبة 3.3% لهذا العام، خفضت تقديراتها للنمو السنوي إلى 3.1% الأسبوع الماضي.



ولفتت " " إلى أنّ العملية الإسرائيلية في غزة، والتي تتطلب استدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي"، تُشكّل تحدياً إضافياً لاقتصاد "إسرائيل".



وقال مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك "مزراحي تفاهوت" إنّ "بنك إسرائيل قدّر وجود عجز بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بخط اتجاه النمو قبل الحرب، والذي يُعادل حوالي 80 مليار شيكل".

واعتبر مناحيم أنّ هذه "أرقام اليوم تُشير إلى سد هذه الفجوة"، نافياً احتمال "أن تؤثر هذه الأرقام على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل". (الميادين نت)