إقتصاد
"ضربة" للاقتصاد الإسرائيليّ.. هذا ما فعلته "حرب إيران"
Lebanon 24
18-08-2025
|
06:39
A-
A+
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن الاقتصاد
الإسرائيلي
تراجع في الربع الثاني من العام 2025، مشيرة إلى أن الحرب بين
إسرائيل
وإيران أدت إلى إغلاق تامٍ للعديد من الشركات
الإسرائيلية
.
وأفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مع تعديله موسمياً، وهو أقل من متوسط تقديرات النمو البالغة 0.2% في استطلاع أجرته الوكالة لـ6 اقتصاديين.
وأقرّ المكتب المركزي للإحصاء، في بيان، أنّ الحرب على
إيران
كان لها التأثير الأكبر على الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي انخفض بنسبة 4.1%، وتكوين
رأس المال
الثابت الإجمالي الذي انخفض بنسبة 12.3%.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بشكل ملحوظ بنسبة 6.2%، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%، وهو أدنى مستوى في كيان
الاحتلال
خلال عام.
أيضاً، توقع "
البنك المركزي
الإسرائيلي" نمواً بنسبة 3.3% لهذا العام، خفضت
وزارة المالية
تقديراتها للنمو السنوي إلى 3.1% الأسبوع الماضي.
ولفتت "
بلومبرغ
" إلى أنّ العملية الإسرائيلية في غزة، والتي تتطلب استدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي"، تُشكّل تحدياً إضافياً لاقتصاد "إسرائيل".
وقال
رونين
مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك "مزراحي تفاهوت" إنّ "بنك إسرائيل قدّر وجود عجز بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بخط اتجاه النمو قبل الحرب، والذي يُعادل حوالي 80 مليار شيكل".
واعتبر مناحيم أنّ هذه "أرقام اليوم تُشير إلى سد هذه الفجوة"، نافياً احتمال "أن تؤثر هذه الأرقام على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل".
(الميادين نت)
