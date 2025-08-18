كشفت تقارير إسرائيلية جديدة أن الجيش يعاني من نقص حادٍ في صفوفه يُقدر بنحو 12 ألف جندي، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية تسعى للإستعانة بشبان يهود من الخارج وتجنيدهم لمعالجة الخلل القائم.

ويتواصل الجيش الإسرائيلي مع المجتمعات اليهودية في الخارج لتشجيع أبنائها للقتال في غزة، وذلك وفق ما قالت إذاعة الجيش، اليوم الإثنين.

وتشير التقارير إلى أنَّ النقص في الجنود الذي يقدر بنحو 10-12 ألفاً، وعدم التحاق الحريديم (اليهود المتدينين) يدفع الجيش إلى محاولة استنفاد كل الخيارات الأخرى لإعادة ملء صفوفه.



ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، ويقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.



وتعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وقطاعات شعبية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحو سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أنها سياسة تمييزية.



ونقلت الإذاعة عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تسمهم، قولهم إن الهدف هو زيادة نحو 700 جندي إضافي كل عام من الجاليات اليهودية في الخارج.



وأوضح المسؤولون أن الجاليات الرئيسية التي ستركّز فيها الجهود هي جاليات اليهود في وفرنسا.



ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصاً حاداً في الجنود والعتاد العسكري، ويواجه أغلب أفراد الاحتياط فيه صعوبات نفسية واكتئابا، جراء ظروف القتال في .

وفي الماضي، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه للمرة الأولى، يعترف الجيش بأن استنزاف قواته كبير، ويقدر أنه يفتقر إلى حوالي 7500 جندي.



كذلك، يتحدث قادة الكتائب، وفق الصحيفة، عن عبء العمل الثقيل، فيما أعلن العديد منهم أنهم مهتمون بالتقاعد. (الجزيرة نت)