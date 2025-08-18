31
عربي-دولي
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
Lebanon 24
18-08-2025
|
06:56
A-
A+
قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الإيرانية
إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وخلال الأسبوع الماضي، جرت محادثات بين الجانب
الإيراني
والوكالة، فيما أعلن بقائي إن التواصل بين الطرفين سيستمر، وقد تكون هناك جولة أخرى منها خلال الأيام المُقبلة.
وتتهم طهران الوكالة بتمهيد الطريق فعلياً أمام الهجمات
الإسرائيلية
الأميركية بتقرير صدر في 31 أيار الماضي أدى إلى إعلان مجلس محافظي الوكالة أن
إيران
تنتهك التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية.
وتنفي إيران الشكوك الغربية في بذل جهود سرية لتطوير قدرات أسلحة نووية، قائلة إنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للموقعين عليها.
وخلال الشهر الماضي، أقرت طهران قانوناً قضى بتعليق التعاون مع الوكالة لاسيما إثر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية خلال حزيران الماضي.
وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية تحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
(الجزيرة نت)
