بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"

قال المتحدث باسم إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، جرت محادثات بين الجانب والوكالة، فيما أعلن بقائي إن التواصل بين الطرفين سيستمر، وقد تكون هناك جولة أخرى منها خلال الأيام المُقبلة.

وتتهم طهران الوكالة بتمهيد الطريق فعلياً أمام الهجمات الأميركية بتقرير صدر في 31 أيار الماضي أدى إلى إعلان مجلس محافظي الوكالة أن تنتهك التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية.



وتنفي إيران الشكوك الغربية في بذل جهود سرية لتطوير قدرات أسلحة نووية، قائلة إنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للموقعين عليها.

وخلال الشهر الماضي، أقرت طهران قانوناً قضى بتعليق التعاون مع الوكالة لاسيما إثر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية خلال حزيران الماضي.



وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية تحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. (الجزيرة نت)