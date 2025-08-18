Advertisement

عربي-دولي

مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
18-08-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1406078-638911230228826735.jpg
Doc-P-1406078-638911230228826735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلمت حركة حماس، الإثنين، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة تمتد لشهرين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
Advertisement

وقال مسؤول فلسطيني مطّلع لوكالة "فرانس برس" إن الوفد التابع للحركة، برئاسة خليل الحية والموجود في القاهرة، تلقى المقترح من الوسطاء المصريين والقطريين. وأوضح أن المبادرة الجديدة "ترتكز على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي ينص على هدنة لمدة ستين يومًا، يتم خلالها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

وأضاف المصدر أن هذا الطرح يُعد بمثابة "اتفاق إطار" يمهّد لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب عن مسؤول فلسطيني: حماس تسلّمت مقترحا جديدا في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
18/08/2025 16:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مسؤول إيراني: طهران لم تتلقّ أي مقترح لوقف إطلاق النار
lebanon 24
18/08/2025 16:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل هيوم: المقترح الأميركي الجديد ينتهي باتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة
lebanon 24
18/08/2025 16:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تسلّم ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار
lebanon 24
18/08/2025 16:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2025-08-18
08:00 | 2025-08-18
07:00 | 2025-08-18
06:56 | 2025-08-18
06:45 | 2025-08-18
06:39 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24