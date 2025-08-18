مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

تسلمت حركة ، الإثنين، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في ، يتضمن هدنة تمتد لشهرين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.وقال مسؤول فلسطيني مطّلع لوكالة "فرانس برس" إن الوفد التابع للحركة، برئاسة والموجود في ، تلقى المقترح من الوسطاء المصريين والقطريين. وأوضح أن المبادرة الجديدة "ترتكز على مقترح المبعوث الأميركي ، الذي ينص على هدنة لمدة يومًا، يتم خلالها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".وأضاف المصدر أن هذا الطرح يُعد بمثابة "اتفاق إطار" يمهّد لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.