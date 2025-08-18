31
عربي-دولي
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
18-08-2025
|
07:08
A-
A+
تسلمت حركة
حماس
، الإثنين، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، يتضمن هدنة تمتد لشهرين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقال مسؤول فلسطيني مطّلع لوكالة "فرانس برس" إن الوفد التابع للحركة، برئاسة
خليل الحية
والموجود في
القاهرة
، تلقى المقترح من الوسطاء المصريين والقطريين. وأوضح أن المبادرة الجديدة "ترتكز على مقترح المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
، الذي ينص على هدنة لمدة
ستين
يومًا، يتم خلالها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".
وأضاف المصدر أن هذا الطرح يُعد بمثابة "اتفاق إطار" يمهّد لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
