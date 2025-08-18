30
عربي-دولي
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
Lebanon 24
18-08-2025
|
08:30
A-
A+
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء القطري
محمد بن
عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التطورات في
قطاع غزة
وقرار
إسرائيل
احتلاله، في إطار جهود عربية ودولية متواصلة لوقف العنف وحماية المدنيين.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة
المصرية
محمد الشناوي بأن اللقاء أكّد على أهمية التنسيق بين مصر وقطر، بالتعاون مع
الولايات المتحدة
، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى. كما شدد الطرفان على رفض أي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو محاولات تهجير
الفلسطينيين
من أرضهم.
وأكد السيسي وعبد الرحمن أن إقامة الدولة
الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها
القدس
الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، تشكّل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة
الشرق الأوسط
.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
