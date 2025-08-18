Advertisement

عربي-دولي

مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة

Lebanon 24
18-08-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1406104-638911299139813509.jpg
Doc-P-1406104-638911299139813509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التطورات في قطاع غزة وقرار إسرائيل احتلاله، في إطار جهود عربية ودولية متواصلة لوقف العنف وحماية المدنيين.
Advertisement

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي بأن اللقاء أكّد على أهمية التنسيق بين مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى. كما شدد الطرفان على رفض أي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد السيسي وعبد الرحمن أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، تشكّل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
 
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا رفض إعادة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
18/08/2025 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي ووزير الخارجية التركي يؤكدان على رفض إعادة "الاحتلال" العسكري لغزة
lebanon 24
18/08/2025 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر وقطر تؤكدان استمرار الجهود لتحقيق تهدئة شاملة بغزة
lebanon 24
18/08/2025 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية تؤكد استئناف رحلاتها عقب إعادة فتح المجال الجوي لقطر
lebanon 24
18/08/2025 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-18
11:20 | 2025-08-18
11:00 | 2025-08-18
10:51 | 2025-08-18
10:22 | 2025-08-18
10:18 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24