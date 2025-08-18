مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة

Advertisement

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التطورات في وقرار احتلاله، في إطار جهود عربية ودولية متواصلة لوقف العنف وحماية المدنيين.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة محمد الشناوي بأن اللقاء أكّد على أهمية التنسيق بين مصر وقطر، بالتعاون مع ، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى. كما شدد الطرفان على رفض أي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو محاولات تهجير من أرضهم.وأكد السيسي وعبد الرحمن أن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، تشكّل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة .وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.