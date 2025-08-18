القادة الأوروبيون يلتقون زيلينسكي قبل قمة البيت الأبيض مع ترامب

Advertisement

أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن سيعقدون اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل اللقاء المرتقب مع الرئيس الأميركي في .ووفق جدول أعمال المفوضية، فإن الاجتماع سيُعقد بصفته تحضيرياً لقمة ، التي تأتي بعد أيام قليلة من لقاء مع نظيره الروسي في ولاية ألاسكا.وسيشارك إلى جانب زيلينسكي عدد من القادة الأوروبيين، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب.ودعا زيلينسكي قبيل الاجتماع إلى تقديم ضمانات أمنية لبلاده شبيهة بتلك المطبقة في إطار الناتو.