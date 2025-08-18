Advertisement

عربي-دولي

القادة الأوروبيون يلتقون زيلينسكي قبل قمة البيت الأبيض مع ترامب

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:15
أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن القادة الأوروبيين سيعقدون اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل اللقاء المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ووفق جدول أعمال المفوضية، فإن الاجتماع سيُعقد بصفته تحضيرياً لقمة واشنطن، التي تأتي بعد أيام قليلة من لقاء ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

وسيشارك إلى جانب زيلينسكي عدد من القادة الأوروبيين، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب.

ودعا زيلينسكي قبيل الاجتماع إلى تقديم ضمانات أمنية لبلاده شبيهة بتلك المطبقة في إطار الناتو.
