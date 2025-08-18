هجوم عسكري كبير فشل.. ماذا يحصل في سوريا؟

30
نفى مصدر عسكري سوري، ما يثار حول هجوم وشيك للجيش السوري والعشائر المتحالفة معه، على محافظتي
دير الزور
والرقة الواقعتين شمال وشمال شرقي
سوريا
، واللتين تخضعان بمعظمهما لسيطرة قوات سوريا
الديمقراطية
"قسد".
وقال المصدر المطلع على طبيعة التحركات الميدانية، إن معلوماته تشير إلى أن الهجوم لن يحصل، خاصة أن العديد من المجموعات والعشائر أعلنت انسحابها، لافتا إلى أن التجمع العسكري الذي يجري الحديث عنه هو في معظمه تجمع لـ "فزعات عشائرية" غير منظمة وغير متفقة من حيث الأهداف.
وكشف المصدر أن اجتماعا جرى يوم الجمعة، لمجلس القبائل العربية، لاتخاذ قرار بشأن الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية، وانتهى بعدم التوافق بين العشائر، في ظل وجود قبائل رافضة للهجوم.
المصدر العسكري أكد لـ "إرم نيوز" أن
الولايات المتحدة
والتحالف الدولي لا يمكن أن يمنحا ضوءا أخضر لمثل هذا الهجوم على "قسد"، الحليف الموثوق لواشنطن والتحالف، فيما تخشى
دمشق
تدخلا إسرائيليا مباشرا في حال اندلاع مواجهة مع "قسد"، لأنه سيكون عاملاً حاسماً في المعركة وفق قوله، لا سيما بعد أن قصفت
تل أبيب
دمشق الشهر الماضي لإحباط هجوم حكومي على مدينة السويداء. (ارم نيوز)
