Advertisement

عربي-دولي

هجوم عسكري كبير فشل.. ماذا يحصل في سوريا؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1406134-638911344590625376.png
Doc-P-1406134-638911344590625376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى مصدر عسكري سوري، ما يثار حول هجوم وشيك للجيش السوري والعشائر المتحالفة معه، على محافظتي دير الزور والرقة الواقعتين شمال وشمال شرقي سوريا، واللتين تخضعان بمعظمهما لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
Advertisement

وقال المصدر المطلع على طبيعة التحركات الميدانية، إن معلوماته تشير إلى أن الهجوم لن يحصل، خاصة أن العديد من المجموعات والعشائر أعلنت انسحابها، لافتا إلى أن التجمع العسكري الذي يجري الحديث عنه هو في معظمه تجمع لـ "فزعات عشائرية" غير منظمة وغير متفقة من حيث الأهداف.

وكشف المصدر أن اجتماعا جرى يوم الجمعة، لمجلس القبائل العربية، لاتخاذ قرار بشأن الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية، وانتهى بعدم التوافق بين العشائر، في ظل وجود قبائل رافضة للهجوم.

المصدر العسكري أكد لـ "إرم نيوز" أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي لا يمكن أن يمنحا ضوءا أخضر لمثل هذا الهجوم على "قسد"، الحليف الموثوق لواشنطن والتحالف، فيما تخشى دمشق تدخلا إسرائيليا مباشرا في حال اندلاع مواجهة مع "قسد"، لأنه سيكون عاملاً حاسماً في المعركة وفق قوله، لا سيما بعد أن قصفت تل أبيب دمشق الشهر الماضي لإحباط هجوم حكومي على مدينة السويداء. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
براك: قلق كبير وتعاطف تجاه ما يحصل في سوريا وهنا نشدد على حماية الاقليات
lebanon 24
18/08/2025 19:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بين سوريا وإسرائيل.. ماذا يحصل؟
lebanon 24
18/08/2025 19:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتصام في طرابلس.. ماذا يحصل داخل مدينة الميناء؟
lebanon 24
18/08/2025 19:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"ساندويشات للنواب".. ماذا يحصل في البرلمان؟
lebanon 24
18/08/2025 19:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-18
11:20 | 2025-08-18
11:00 | 2025-08-18
10:51 | 2025-08-18
10:22 | 2025-08-18
10:17 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24