حماس وافقت عليه... ماذا يتضمّن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 12:05
Doc-P-1406162-638911408938268677.jpeg
Doc-P-1406162-638911408938268677.jpeg photos 0
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، عن مسؤول مصري قوله إن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدّمه الوسيطان المصري والقطري لوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح المسؤول أنّ المقترح الأخير ينص على وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، ويتضمّن مساراً للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.


وأضاف أنّ هذا الوقف المؤقت يشمل عملية تبادل يتم بموجبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.


من جانبه، كان مسؤول فلسطيني مطلع قد قال لوكالة "فرانس برس"، إن المقترح "يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".


وتابع: "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".


وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أفادت بأن مسودة مقترح أميركي أعدت عقب محادثات في مصر هذا الأسبوع بين وفد حماس ووسطاء، تركز على تسوية دائمة متعددة المراحل، تبدأ بمخطط ويتكوف المقترح وتنتهي باتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24