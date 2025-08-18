هنغاريا.. تهديد لأمن الطاقة بعد استهداف أنابيب النفط الروسي!

Advertisement

الهنغاري أن خط أنابيب "دروجبا" لضخ الروسي إلى تعرّض لهجوم أوكراني باستخدام المسيرات، واستهدف عقدة توزيع رئيسية في مقاطعة بريانسك جنوب غربي .ووصف الوزير الهجوم بأنه تهديد مباشر لأمن الطاقة في هنغاريا، معبراً عن استيائه من استمرار بلاده في تزويد بالكهرباء رغم هذه التطورات.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصة "تلغرام" أن كانت قد حذرت مسبقاً من سياسات كييف، واتهمت أوكرانيا بتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى تورطها في تجارة أسلحة غير مشروعة في أوروبا.ويعد خط أنابيب "دروجبا" أحد أكبر أنظمة نقل النفط في العالم، حيث ينقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر مسارين رئيسيين. وقد توقف الضخ عبر المسار إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما ما زال المسار الجنوبي عبر أوكرانيا يعمل جزئياً ليصل إلى هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك.