إقتصاد

هنغاريا.. تهديد لأمن الطاقة بعد استهداف أنابيب النفط الروسي!

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:45
أعلن وزير الخارجية الهنغاري أن خط أنابيب "دروجبا" لضخ النفط الروسي إلى أوروبا تعرّض لهجوم أوكراني باستخدام المسيرات، واستهدف عقدة توزيع رئيسية في مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.
ووصف الوزير الهجوم بأنه تهديد مباشر لأمن الطاقة في هنغاريا، معبراً عن استيائه من استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالكهرباء رغم هذه التطورات.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصة "تلغرام" أن موسكو كانت قد حذرت مسبقاً من سياسات كييف، واتهمت أوكرانيا بتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى تورطها في تجارة أسلحة غير مشروعة في أوروبا.

ويعد خط أنابيب "دروجبا" أحد أكبر أنظمة نقل النفط في العالم، حيث ينقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر مسارين رئيسيين. وقد توقف الضخ عبر المسار الشمالي إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما ما زال المسار الجنوبي عبر أوكرانيا يعمل جزئياً ليصل إلى هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك.
 
16:56 | 2025-08-18
16:54 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
15:56 | 2025-08-18
15:50 | 2025-08-18
15:40 | 2025-08-18
