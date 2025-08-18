Advertisement

عربي-دولي

بعد لقائه زيلينسكي... هذا ما سيفعله ترامب

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:24
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجري اتصالاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأشار إلى احتمال عقد اجتماع مشترك بين القادة الثلاثة.
وأوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه كان قد تواصل لتوّه مع بوتين بشكل غير مباشر.
