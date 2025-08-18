بعد لقائه زيلينسكي... هذا ما سيفعله ترامب

أعلن الرئيس الأميركي أنه سيجري اتصالاً مع نظيره الروسي بعد لقائه بالرئيس الأوكراني ، وأشار إلى احتمال عقد اجتماع مشترك بين الثلاثة.

Advertisement

وأوضح للصحفيين في أنه كان قد تواصل لتوّه مع بشكل غير مباشر.