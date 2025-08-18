Advertisement

"أنت ترتدي نفس البدلة"... أخذ وردّ بين زيلينسكي وأحد الصحفيين في البيت الأبيض

Lebanon 24
18-08-2025 | 15:40
Doc-P-1406262-638911539898539393.webp
Doc-P-1406262-638911539898539393.webp photos 0
شهد المكتب البيضاوي لحظة طريفة وسط النقاشات المحتدمة حول الحرب والسلام، عندما لاحظ أحد المراسلين، إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، اختيار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ارتداء بدلة سوداء.
قال المراسل برايان غلين من برنامج "صوت أمريكا الحقيقي"، الذي أثار تساؤله حول اختيار زيلينسكي لملابسه خلال زيارته للبيت الأبيض في شباط الماضي: "تبدو رائعًا في تلك البدلة".


فعلق ترامب: "قلتُ الشيء نفسه".


وقال زيلينسكي لغلين: "أنت ترتدي نفس البدلة. أنا غيّرت، وأنت لم تتغير".

قال مسؤول أوروبي إن ملابس زيلينسكي نوقشت بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين قبل محادثاته مع ترامب يوم الاثنين، حيث تقرّر أن يرتدي الزعيم الأوكراني بلوزته العسكرية الخضراء المعتادة.

وعبّر ترامب عن استيائه عند وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض في شباط مرتديًا زيه العسكري، لكنه مازح قائلاً إنه "ارتدى ملابس أنيقة".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24