"أنت ترتدي نفس البدلة"... أخذ وردّ بين زيلينسكي وأحد الصحفيين في البيت الأبيض

شهد المكتب البيضاوي لحظة طريفة وسط النقاشات المحتدمة حول الحرب والسلام، عندما لاحظ أحد المراسلين، إلى جانب ، اختيار الرئيس الأوكراني ارتداء بدلة سوداء.قال المراسل برايان من برنامج "صوت أمريكا الحقيقي"، الذي أثار تساؤله حول اختيار لملابسه خلال زيارته للبيت الأبيض في شباط الماضي: "تبدو رائعًا في تلك البدلة".فعلق : "قلتُ الشيء نفسه".وقال زيلينسكي لغلين: "أنت ترتدي نفس البدلة. أنا غيّرت، وأنت لم تتغير".قال مسؤول إن ملابس زيلينسكي نوقشت بين المسؤولين والأوكرانيين قبل محادثاته مع ترامب يوم الاثنين، حيث تقرّر أن يرتدي الزعيم الأوكراني بلوزته العسكرية الخضراء المعتادة.وعبّر ترامب عن استيائه عند وصول زيلينسكي إلى في شباط مرتديًا زيه العسكري، لكنه مازح قائلاً إنه "ارتدى ملابس أنيقة".