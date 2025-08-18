Advertisement

ترامب يصف زيارة بوتين إلى ألاسكا بـ"الرائعة"

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1406283-638911584142802357.jpg
Doc-P-1406283-638911584142802357.jpg photos 0
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا في 15 آب كانت "رائعة".
وأشار ترامب إلى أن وسائل الإعلام تناولت القمة الأميركية الروسية في أنكوريج بصورة "سلبية للغاية".


وأضاف : "قالوا إن زيارة فلاديمير بوتين إلى الأراضي الأمريكية كانت بمثابة هزيمة نكراء لدونالد ترامب. ذلك غير صحيح، زيارته كانت رائعة حقا. بصراحة لم يكن الأمر سهلا عليه".


تابع: "كان الأمر عكس ما روته وسائل الإعلام. ولو لم يأت بوتين لقالوا إن عدم قدومه كان سيئا أيضا لترامب".


وأعرب ترامب عن غضبه من استمرار وسائل الإعلام في اقتباس آراء "فاشلين مطرودين وأشخاص أغبياء حقا مثل جون بولتون"، مستشهدا بتصريحات لمستشاره السابق هذا ادعى فيها أن "بوتين انتصر فعلا رغم أن الاجتماع سيعقد على الأراضي الأميركية".
