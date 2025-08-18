Advertisement

صرّح الرئيس الأميركي خلال اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بأن زيارة إلى ألاسكا في 15 آب كانت "رائعة".وأشار إلى أن تناولت القمة الأميركية الروسية في أنكوريج بصورة "سلبية للغاية".وأضاف : "قالوا إن زيارة إلى الأراضي كانت بمثابة هزيمة نكراء لدونالد ترامب. ذلك غير صحيح، زيارته كانت رائعة حقا. بصراحة لم يكن الأمر سهلا عليه".تابع: "كان الأمر عكس ما روته وسائل الإعلام. ولو لم يأت لقالوا إن عدم قدومه كان سيئا أيضا لترامب".وأعرب ترامب عن غضبه من استمرار وسائل الإعلام في اقتباس آراء "فاشلين مطرودين وأشخاص أغبياء حقا مثل جون بولتون"، مستشهدا بتصريحات لمستشاره السابق هذا ادعى فيها أن "بوتين انتصر فعلا رغم أن الاجتماع سيعقد على الأراضي الأميركية".