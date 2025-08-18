Advertisement

عربي-دولي

روته: لا نقاش في الناتو حول نشر قوات بأوكرانيا

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:10
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الإثنين، إن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من الشركاء الأوروبيين والحلف كان ناجحا للغاية.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الاجتماع، ولم يكن هناك أي نقاش حول نشر قوات على الأرض.

والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وبعد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، التقى الثنائي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إضافة إلى روته.

وعقب الاجتماع، قال المستشار الألماني إن النتائج "فاقت توقعاتنا"، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا". (سكاي نيوز)

وزير خارجية ألمانيا عن نشر قوات بأوكرانيا: نركز على حماية أراضي حلف الناتو فقط
عبد العاطي: لا نمانع نشر قوات دولية بغزة
القناة 13 الإسرائيلية: نقاش حاد وصراخ خلال اجتماع الحكومة الأمنية حول مقترح اتفاق غزة الليلة الماضية
حمادة: لا نقاش في سلاح المقاومة قبل تحرير الأرض وحماية لبنان
