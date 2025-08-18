روته: لا نقاش في الناتو حول نشر قوات بأوكرانيا

Advertisement

قال لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الإثنين، إن اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من الشركاء والحلف كان ناجحا للغاية.وأضاف خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الاجتماع، ولم يكن هناك أي نقاش حول نشر قوات على الأرض.والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس في ، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في .وبعد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، التقى مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إضافة إلى روته.وعقب الاجتماع، قال المستشار الألماني إن النتائج "فاقت توقعاتنا"، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وتابع: "ينبغي على بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا". (سكاي نيوز)