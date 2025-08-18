الجميع سعداء بإمكانية تحقيق السلام.. ترامب: بدأت ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي ، أمس الإثنين، انه عقد اجتماعا "جيدا جدا" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة .وبعد نهاية الاجتماع، الذي عقد في البيت الأبيض، نشر تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، جاء فيها: "لقد عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع الضيوف الكرام، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء كير ستارمر، ومستشار ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في البيت الأبيض، والذي انتهى باجتماع آخر في المكتب البيضاوي".وأضاف: "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع ".وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا/أوكرانيا"وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".وأكمل: "مرة أخرى، كانت هذه خطوة مبكرة ممتازة في حرب مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.وختم ترامب بالقول: " جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ينسقون مع وأوكرانيا".(سكاي نيوز)