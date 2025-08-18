Advertisement

عربي-دولي

الجميع سعداء بإمكانية تحقيق السلام.. ترامب: بدأت ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:14
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، انه عقد اجتماعا "جيدا جدا" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين.
وبعد نهاية الاجتماع، الذي عقد في البيت الأبيض، نشر ترامب تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، جاء فيها: "لقد عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع الضيوف الكرام، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في البيت الأبيض، والذي انتهى باجتماع آخر في المكتب البيضاوي".

وأضاف: "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا/أوكرانيا"

وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".

وأكمل: "مرة أخرى، كانت هذه خطوة مبكرة ممتازة في حرب مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وختم ترامب بالقول: "نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ينسقون مع روسيا وأوكرانيا".(سكاي نيوز)
 
