رئيس حكومة الوحدة الليبية: لا نقبل التطبيع مع إسرائيل بأي شكل

نفى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الدبيبة، اتهام حكومته بالسعي لـ«التطبيع مع إسرائيل»، وقال إن رفض التطبيع «مسألة محسومة لدى الليبيين». كما عدّ الكلام عن قبوله استضافة مهجّرين فلسطينيين «كاذباً».وقال الدبيبة: «مزاعم قبولنا بجريمة تهجير هي من المغالطات والتسريبات الصحافية الكاذبة للأسف، وقد نفت عبر سفارتها في هذه الأخبار من أساسها».وفي الشأن ، أكد الدبيبة أن تفكيك الميليشيات هو «مشروع وطني لإعادة بناء الدولة، وترسيخ مؤسساتها وتوحيدها، وليس مشروعاً شخصياً أو انتقامياً. هذه الميليشيات تركة خلَّفتها السنوات الماضية، وقد أدّت عوامل شتى إلى تقويتها على حساب النظامية الأمنية والعسكرية؛ حتى ظنت أنها أقوى من سلطات الدولة». (الشرق الأوسط)