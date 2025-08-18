Advertisement

رئيس حكومة الوحدة الليبية: لا نقبل التطبيع مع إسرائيل بأي شكل

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:24
Doc-P-1406337-638911812637277177.jpg
Doc-P-1406337-638911812637277177.jpg photos 0
نفى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اتهام حكومته بالسعي لـ«التطبيع مع إسرائيل»، وقال إن رفض التطبيع «مسألة محسومة لدى الليبيين». كما عدّ الكلام عن قبوله استضافة مهجّرين فلسطينيين «كاذباً».
وقال الدبيبة: «مزاعم قبولنا بجريمة تهجير الفلسطينيين هي من المغالطات والتسريبات الصحافية الكاذبة للأسف، وقد نفت وزارة الخارجية الأميركية عبر سفارتها في ليبيا هذه الأخبار من أساسها».

وفي الشأن الليبي، أكد الدبيبة أن تفكيك الميليشيات هو «مشروع وطني لإعادة بناء الدولة، وترسيخ مؤسساتها وتوحيدها، وليس مشروعاً شخصياً أو انتقامياً. هذه الميليشيات تركة خلَّفتها السنوات الماضية، وقد أدّت عوامل شتى إلى تقويتها على حساب مؤسسات الدولة النظامية الأمنية والعسكرية؛ حتى ظنت أنها أقوى من سلطات الدولة». (الشرق الأوسط)
 
