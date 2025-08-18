بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي.. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو مدخل مدينة غزة

Advertisement

بدأت قوات الجيش بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي، في التقدم نحو مدخل مدينة غزة من جنوبي المدينة.وقال مراسل " " إن "دبابات إسرائيلية تتقدم وسط غطاء قصف مدفعي كثيف باتجاه حي الصبرة جنوبي مدينة غزة".هذا وكان الإسرائيلي، قد قال، خلال مؤتمر تدريب عملي، إن الجيش الإسرائيلي يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية عربات .يأتي ذلك فيما قالت صحيفة " هيوم" إن الجيش الإسرائيلي سيعرض اليوم الثلاثاء على الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة للموافقة عليها.وأضافت: "الجيش الإسرائيلي سيعتمد على القوات النظامية بشكل أساسي في عملية السيطرة على مدينة غزة".وأوضحت: "الجيش الإسرائيلي سيقوم بتجنيد بين 100 إلى 130 ألفا من قوات الاحتياط ليحلوا محل القوات النظامية في القطاعات المختلفة".وكشفت أن "السيطرة على مدينة غزة وتطويقها سيتم باستخدام ثلاث إلى أربع فرق"، مشيرة إلى أن "الجيش سيضاعف من نشاطه في ضواحي مدينة غزة وفي ".وتشير التقديرات إلى أنه من لحظة بدء العملية يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا، وفق "إسرائيل هيوم". (سكاي نيوز)