عربي-دولي
بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي.. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو مدخل مدينة غزة
Lebanon 24
18-08-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت قوات الجيش
الإسرائيلي
بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي، في التقدم نحو مدخل مدينة غزة من
حي الصبرة
جنوبي المدينة.
وقال مراسل "
سكاي نيوز
" إن "دبابات إسرائيلية تتقدم وسط غطاء قصف مدفعي كثيف باتجاه حي الصبرة جنوبي مدينة غزة".
هذا وكان
رئيس الأركان
الإسرائيلي،
إيال زامير
قد قال، خلال مؤتمر تدريب عملي، إن الجيش الإسرائيلي يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية عربات
جدعون
.
يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "
إسرائيل
هيوم" إن الجيش الإسرائيلي سيعرض اليوم الثلاثاء على
وزير الدفاع
الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة للموافقة عليها.
وأضافت: "الجيش الإسرائيلي سيعتمد على القوات النظامية بشكل أساسي في عملية السيطرة على مدينة غزة".
وأوضحت: "الجيش الإسرائيلي سيقوم بتجنيد بين 100 إلى 130 ألفا من قوات الاحتياط ليحلوا محل القوات النظامية في القطاعات المختلفة".
وكشفت أن "السيطرة على مدينة غزة وتطويقها سيتم باستخدام ثلاث إلى أربع فرق"، مشيرة إلى أن "الجيش سيضاعف من نشاطه في ضواحي مدينة غزة وفي
حي الزيتون
".
وتشير التقديرات إلى أنه من لحظة بدء العملية يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا، وفق "إسرائيل هيوم". (سكاي نيوز)
