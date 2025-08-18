وقف الرحلات في فولغوغراد إثر هجوم كبير بمسيّرات أوكرانية

Advertisement

قالت فولغوغراد الواقعة في الثلاثاء في منشور على تطبيق تيليغرام إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط وسطح مستشفى في المنطقة.ونقلت الإدارة عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف قوله في منشورها "يعمل رجال الإطفاء في الموقع في محاولة لاحتواء الحرائق وإخمادها".وأضافت "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات".وقالت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تيليغرام إن الرحلات الجوية من وإلى فولغوغراد توقفت لنحو ثلاث ساعات خلال الليل.ولم يتضح على الفور حجم الهجوم. ووصف بوتشاروف هجمات الطائرات المسيرة بأنها "كبيرة".وفي الأثناء قال الجيش الأوكراني إنه هاجم خط أنابيب " " الذي يصل إلى وسلوفاكيا. (العربية)