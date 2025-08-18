Advertisement

وقف الرحلات في فولغوغراد إثر هجوم كبير بمسيّرات أوكرانية

18-08-2025 | 23:34
قالت إدارة منطقة فولغوغراد الواقعة في جنوب غرب روسيا اليوم الثلاثاء في منشور على تطبيق تيليغرام إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط وسطح مستشفى في المنطقة.
ونقلت الإدارة عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف قوله في منشورها "يعمل رجال الإطفاء في الموقع في محاولة لاحتواء الحرائق وإخمادها".

وأضافت "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات".

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تيليغرام إن الرحلات الجوية من وإلى فولغوغراد توقفت لنحو ثلاث ساعات خلال الليل.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم. ووصف بوتشاروف هجمات الطائرات المسيرة بأنها "كبيرة".

وفي الأثناء قال الجيش الأوكراني إنه هاجم خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" الذي يصل إلى المجر وسلوفاكيا. (العربية)
