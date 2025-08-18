Advertisement

عربي-دولي

سلمت ردها للوسطاء.. حماس توافق على المقترح الجديد لوقف النار في غزة

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:35
في آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم الجديد . 
وقالت حماس في بيان: "حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري"، ولم تذكر الحركة في بيانها تفاصيل عن المقترح الجديد.

من جهتها، ذكرت مصادر مصرية لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "إسرائيل سترد على الاتفاق المقترح قبل نهاية الأسبوع، مضيفة أن "الوسطاء قدموا دعوة لفريق التفاوض الإسرائيلي وبانتظار الرد". وتابعت: "سيكون هناك اجتماع قريباً بين الوسطاء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين".

وقال مصدر من الحركة اشترط عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية: "حماس سلمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل (الفلسطينية) على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات". بدوره قال مصدر في الفصائل الفلسطينية إن "حماس وافقت على المقترح المقدم من دون أي تعديلات".

وكان مسؤول فلسطيني أفاد في وقت سابق بأن الوسطاء اقترحوا هدنة لـ60 يوماً تتضمن إطلاق سراح الأسرى على دفعتين. ولاحقاً، أكد المسؤول الفلسطيني نفسه لوكالة الأنباء الفرنسية بأن حماس سلمت ردها بالموافقة على المقترح. وأوضح: "سيعلن الوسطاء التوصل لاتفاق وتحديد موعد استئناف المفاوضات". مبيناً أن "الوسطاء قدموا ضمانات لحماس والفصائل بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم" للحرب المتواصلة منذ 22 شهراً.(العربية)
