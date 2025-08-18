سلمت ردها للوسطاء.. حماس توافق على المقترح الجديد لوقف النار في غزة

Advertisement

في آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في ، أبلغت حركة الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم الجديد .وقالت حماس في بيان: "حركة حماس والفصائل أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري"، ولم تذكر الحركة في بيانها تفاصيل عن المقترح الجديد.من جهتها، ذكرت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن " سترد على الاتفاق المقترح قبل نهاية الأسبوع، مضيفة أن "الوسطاء قدموا دعوة لفريق التفاوض وبانتظار الرد". وتابعت: "سيكون هناك اجتماع قريباً بين الوسطاء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين".وقال مصدر من الحركة اشترط عدم هويته لوكالة الأنباء : "حماس سلمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل (الفلسطينية) على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات". بدوره قال مصدر في الفصائل الفلسطينية إن "حماس وافقت على المقترح المقدم من دون أي تعديلات".وكان مسؤول فلسطيني أفاد في وقت سابق بأن الوسطاء اقترحوا هدنة لـ60 يوماً تتضمن إطلاق سراح الأسرى على دفعتين. ولاحقاً، أكد المسؤول الفلسطيني نفسه لوكالة الأنباء الفرنسية بأن حماس سلمت ردها بالموافقة على المقترح. وأوضح: "سيعلن الوسطاء التوصل لاتفاق وتحديد موعد استئناف المفاوضات". مبيناً أن "الوسطاء قدموا ضمانات لحماس والفصائل بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم" للحرب المتواصلة منذ 22 شهراً.(العربية)