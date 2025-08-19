29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
عربي-دولي
روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا
Lebanon 24
19-08-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو أن
الولايات المتحدة
لم تعد تقدم لأوكرانيا أسلحة مجانا، بل أصبحت تبيعها لها، حيث تتلقى المال من الدول الأوروبية.
وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب محادثات
البيت الأبيض
: "لم نعد نعطي
أوكرانيا
أسلحة. لم نعد نمنح أوكرانيا أموالا. الآن نحن نبيعها أسلحة، والدول الأوروبية تدفع ثمنها عبر حلف الناتو".
وصرح الوزير بأن لقاء الرئيس
دونالد ترامب
مع
القادة
الأوروبيين
وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض شكل لحظة فارقة وحدثا غير مسبوق.
وأضاف روبيو في المقابلة ذاتها: "أعتقد أن كل هذا كان لحظة محورية، حدثا غير مسبوق". (روسيا اليوم)
02:26 | 2025-08-19
إسرائيل تعيد فتح سفارتها في زامبيا بعد عقود من الإغلاق
02:13 | 2025-08-19
تراجع تأييد ترامب بين الناخبين من أصول لاتينية إلى 32% فقط
02:11 | 2025-08-19
"رائعة أحبها".. ترامب هذه المرة راضٍ عن بدلة زيلينسكي (فيديو)
02:00 | 2025-08-19
روسيا: إحباط محاولة اختراق حدودي من مجموعة أوكرانية في بريانسك
01:40 | 2025-08-19
أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتعرقل حل الدولتين
01:26 | 2025-08-19
10 أيام حاسمة.. هذه أبرز الضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 09:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 09:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 09:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
