روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:00
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تقدم لأوكرانيا أسلحة مجانا، بل أصبحت تبيعها لها، حيث تتلقى المال من الدول الأوروبية.
وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب محادثات البيت الأبيض: "لم نعد نعطي أوكرانيا أسلحة. لم نعد نمنح أوكرانيا أموالا. الآن نحن نبيعها أسلحة، والدول الأوروبية تدفع ثمنها عبر حلف الناتو".

وصرح الوزير بأن لقاء الرئيس دونالد ترامب مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض شكل لحظة فارقة وحدثا غير مسبوق.

وأضاف روبيو في المقابلة ذاتها: "أعتقد أن كل هذا كان لحظة محورية، حدثا غير مسبوق". (روسيا اليوم)
