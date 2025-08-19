روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا

Advertisement

أعلن الأمريكي ماركو روبيو أن لم تعد تقدم لأوكرانيا أسلحة مجانا، بل أصبحت تبيعها لها، حيث تتلقى المال من الدول الأوروبية.وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب محادثات : "لم نعد نعطي أسلحة. لم نعد نمنح أوكرانيا أموالا. الآن نحن نبيعها أسلحة، والدول الأوروبية تدفع ثمنها عبر حلف الناتو".وصرح الوزير بأن لقاء الرئيس مع وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض شكل لحظة فارقة وحدثا غير مسبوق.وأضاف روبيو في المقابلة ذاتها: "أعتقد أن كل هذا كان لحظة محورية، حدثا غير مسبوق". (روسيا اليوم)