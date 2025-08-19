مقتل 100 مسلح في عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع شركاء دوليين

Advertisement

أعلن الجيش الصومالي، الاثنين، مقتل 100 عنصر "إرهابي" خلال عملية عسكرية بمديرية أوطيغلي شبيلي السفلى جنوب البلاد.وذكرت الرسمية "صونا" أن قوات "دنب" الخاصة التابعة للجيش الوطني، نفذت بالتعاون مع شركاء دوليين (لم تسمهم)، عملية عسكرية ضد إرهابيين في مديرية أوطيغلي شبيلي السفلى.وأوضحت الوكالة أن أدوا يوسف راغي، أكد أن "القوات المشتركة تمكنت خلال العملية من قتل 100 عنصر إرهابي وتدمير خنادق وملاجئ كان يختبئ فيها الإرهابيون".ولم تذكر الوكالة اسم الجهة التي ينتمي إليها الإرهابيون، لكن الجيش الصومالي يعلن بشكل مستمر على عناصر من " " المرتبطة بتنظيم " ". (الأناضول)