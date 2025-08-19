29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 100 مسلح في عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع شركاء دوليين
Lebanon 24
19-08-2025
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الصومالي، الاثنين، مقتل 100 عنصر "إرهابي" خلال عملية عسكرية بمديرية أوطيغلي شبيلي السفلى جنوب البلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الصومالية
الرسمية "صونا" أن قوات "دنب" الخاصة التابعة للجيش الوطني، نفذت بالتعاون مع شركاء دوليين (لم تسمهم)، عملية عسكرية ضد إرهابيين في مديرية أوطيغلي شبيلي السفلى.
Advertisement
وأوضحت الوكالة أن
قائد الجيش العميد
أدوا يوسف راغي، أكد أن "القوات المشتركة تمكنت خلال العملية من قتل 100 عنصر إرهابي وتدمير خنادق وملاجئ كان يختبئ فيها الإرهابيون".
ولم تذكر الوكالة اسم الجهة التي ينتمي إليها الإرهابيون، لكن الجيش الصومالي يعلن بشكل مستمر
القضاء
على عناصر من "
حركة الشباب
" المرتبطة بتنظيم "
القاعدة
". (الأناضول)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الصومالي: قتلنا أكثر من 120 مسلحا بعمليات عسكرية في جنوب البلاد
Lebanon 24
وزير الدفاع الصومالي: قتلنا أكثر من 120 مسلحا بعمليات عسكرية في جنوب البلاد
19/08/2025 09:34:30
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الصومالي يقتل 37 إرهابياً
Lebanon 24
الجيش الصومالي يقتل 37 إرهابياً
19/08/2025 09:34:30
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارني: نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على طريق حل الدولتين
Lebanon 24
كارني: نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على طريق حل الدولتين
19/08/2025 09:34:30
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: سنبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع شركائنا لتأمين طرق الشحن البحرية
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: سنبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع شركائنا لتأمين طرق الشحن البحرية
19/08/2025 09:34:30
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تعيد فتح سفارتها في زامبيا بعد عقود من الإغلاق
Lebanon 24
إسرائيل تعيد فتح سفارتها في زامبيا بعد عقود من الإغلاق
02:26 | 2025-08-19
19/08/2025 02:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع تأييد ترامب بين الناخبين من أصول لاتينية إلى 32% فقط
Lebanon 24
تراجع تأييد ترامب بين الناخبين من أصول لاتينية إلى 32% فقط
02:13 | 2025-08-19
19/08/2025 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رائعة أحبها".. ترامب هذه المرة راضٍ عن بدلة زيلينسكي (فيديو)
Lebanon 24
"رائعة أحبها".. ترامب هذه المرة راضٍ عن بدلة زيلينسكي (فيديو)
02:11 | 2025-08-19
19/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إحباط محاولة اختراق حدودي من مجموعة أوكرانية في بريانسك
Lebanon 24
روسيا: إحباط محاولة اختراق حدودي من مجموعة أوكرانية في بريانسك
02:00 | 2025-08-19
19/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتعرقل حل الدولتين
Lebanon 24
أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتعرقل حل الدولتين
01:40 | 2025-08-19
19/08/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:26 | 2025-08-19
إسرائيل تعيد فتح سفارتها في زامبيا بعد عقود من الإغلاق
02:13 | 2025-08-19
تراجع تأييد ترامب بين الناخبين من أصول لاتينية إلى 32% فقط
02:11 | 2025-08-19
"رائعة أحبها".. ترامب هذه المرة راضٍ عن بدلة زيلينسكي (فيديو)
02:00 | 2025-08-19
روسيا: إحباط محاولة اختراق حدودي من مجموعة أوكرانية في بريانسك
01:40 | 2025-08-19
أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتعرقل حل الدولتين
01:26 | 2025-08-19
10 أيام حاسمة.. هذه أبرز الضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 09:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24