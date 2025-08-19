Advertisement

عربي-دولي

مقتل 100 مسلح في عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع شركاء دوليين

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:10
أعلن الجيش الصومالي، الاثنين، مقتل 100 عنصر "إرهابي" خلال عملية عسكرية بمديرية أوطيغلي شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" أن قوات "دنب" الخاصة التابعة للجيش الوطني، نفذت بالتعاون مع شركاء دوليين (لم تسمهم)، عملية عسكرية ضد إرهابيين في مديرية أوطيغلي شبيلي السفلى.
وأوضحت الوكالة أن قائد الجيش العميد أدوا يوسف راغي، أكد أن "القوات المشتركة تمكنت خلال العملية من قتل 100 عنصر إرهابي وتدمير خنادق وملاجئ كان يختبئ فيها الإرهابيون".

ولم تذكر الوكالة اسم الجهة التي ينتمي إليها الإرهابيون، لكن الجيش الصومالي يعلن بشكل مستمر القضاء على عناصر من "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة". (الأناضول)
