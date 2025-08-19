زيلينسكي يلمّح لإمكانية "تبادلات متناسبة" مع روسيا بشرط احترام الدستور

Advertisement

نقلت عن مسؤولين أوروبيين، أن زيلينسكي لم يرفض فكرة "تبادل الأراضي" خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي يوم أمس.وذكرت الصحيفة أن زيلينسكي أشار في نفس الوقت، إلى أنه سيكون من الصعب تجاوز المحظورات الدستورية في .وأضافت الصحيفة: "لم يرفض زيلينسكي فكرة تبادل الأراضي خلال محادثاته مع ، لكنه قال إنه سيكون من الصعب نقل السكان والالتفاف على المحظورات الدستورية في أوكرانيا... ونوه زيلينسكي خلال اللقاء بأنه يستطيع النظر في "تبادلات متناسبة".يوم الثلاثاء أفاد زيلينسكي، بعد محادثات في ، بأن القضية الإقليمية (موضوع الأراضي)، سيتم حلها بين وكييف؛ ولم يتم تحديد موعد محدد للاجتماع. (روسيا اليوم)