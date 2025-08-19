Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يلمّح لإمكانية "تبادلات متناسبة" مع روسيا بشرط احترام الدستور

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:20
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين، أن فلاديمير زيلينسكي لم يرفض فكرة "تبادل الأراضي" خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس.
وذكرت الصحيفة أن زيلينسكي أشار في نفس الوقت، إلى أنه سيكون من الصعب تجاوز المحظورات الدستورية في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "لم يرفض زيلينسكي فكرة تبادل الأراضي خلال محادثاته مع ترامب، لكنه قال إنه سيكون من الصعب نقل السكان والالتفاف على المحظورات الدستورية في أوكرانيا... ونوه زيلينسكي خلال اللقاء بأنه يستطيع النظر في "تبادلات متناسبة".

يوم الثلاثاء أفاد زيلينسكي، بعد محادثات في واشنطن، بأن القضية الإقليمية (موضوع الأراضي)، سيتم حلها بين موسكو وكييف؛ ولم يتم تحديد موعد محدد للاجتماع. (روسيا اليوم)
