Advertisement

عربي-دولي

تقاعد مفاجئ لقائد سلاح الجو الأميركي ديفيد ألفين قبل انتهاء ولايته

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1406360-638911876622158891.jpeg
Doc-P-1406360-638911876622158891.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن سلاح الجو الأميركي، الاثنين، أنّ قائده الجنرال ديفيد ألفين سيتقاعد في منتصف فترة ولايته التي كان من المفترض أن تستمر أربع سنوات.

وقال السلاح، في بيان، إنّ الجنرال ألفين «أعلن عن نيّته التنحّي في الأول من تشرين الثاني أو قرابة هذا التاريخ».
Advertisement

وأضاف البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ الجنرال ألفين «سيستمرّ في الخدمة كرئيس للأركان إلى أن يتمّ تأكيد بديل له، ممّا سيتيح الوقت لانتقال سلس للقيادة». ولم يتّضح في الحال سبب هذا التقاعد المبكر.

ويرأس الجنرال ألفين هيئة أركان القوات الجوية منذ تشرين الثاني 2023 في ولاية كان يفترض أن تستمرّ أربع سنوات.

ويؤكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أنّ ترمب، الجمهوري، يعيّن المسؤولين العسكريين الذين يثق فيهم، لكنّ الديمقراطيين يخشون من أن تؤدي خياراته هذه إلى تسييس الجيش. (الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لا نحقق نتيجة مثالية في إحباط الهجمات الإيرانية لكننا نمنع الكثير منها
lebanon 24
19/08/2025 12:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيّرة أطلقت من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
19/08/2025 12:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصدر عسكري: سلاح الجو قصف منطقة كمين بيت حانون قبل تفجير العبوات بوقت قصير
lebanon 24
19/08/2025 12:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأميركي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للغولف
lebanon 24
19/08/2025 12:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-08-19
04:47 | 2025-08-19
04:25 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
04:05 | 2025-08-19
03:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24