تقاعد مفاجئ لقائد سلاح الجو الأميركي ديفيد ألفين قبل انتهاء ولايته

أعلن سلاح الجو الأميركي، الاثنين، أنّ قائده الجنرال ديفيد ألفين سيتقاعد في منتصف فترة ولايته التي كان من المفترض أن تستمر أربع سنوات.وقال السلاح، في بيان، إنّ الجنرال ألفين «أعلن عن نيّته التنحّي في الأول من تشرين الثاني أو قرابة هذا التاريخ».وأضاف البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ الجنرال ألفين «سيستمرّ في الخدمة كرئيس للأركان إلى أن يتمّ تأكيد بديل له، ممّا سيتيح الوقت لانتقال سلس للقيادة». ولم يتّضح في الحال سبب هذا التقاعد المبكر.ويرأس الجنرال ألفين هيئة أركان منذ تشرين الثاني 2023 في ولاية كان يفترض أن تستمرّ أربع سنوات.ويؤكد الأميركي بيت هيغسيث أنّ ، ، يعيّن المسؤولين العسكريين الذين يثق فيهم، لكنّ يخشون من أن تؤدي خياراته هذه إلى تسييس الجيش. (الشرق الأوسط)