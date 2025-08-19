من دون شروط مسبقة.. زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين

Advertisement

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الإثنين انه مستعد للقاء دون شروط مسبقة.وذكر زيلينسكي، بعد قمة مع الرئيس الأميركي وقادة أوروبيين، أن مطالبة السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.وأوضح الرئيس الأوكراني: "إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ"، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى .وأضاف زيلينسكي أنه "مهما يحدث" يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل "بـ100 مطلب" من .وذكر زيلينسكي، في وقت سابق، أنه ناقش مع "نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في يعتمد على " وكذلك .وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.(سكاي نيوز)