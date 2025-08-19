Advertisement

عربي-دولي

من دون شروط مسبقة.. زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1406361-638911877991822315.webp
Doc-P-1406361-638911877991822315.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الإثنين انه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون شروط مسبقة.
Advertisement

وذكر زيلينسكي، بعد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أوروبيين، أن مطالبة موسكو السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.

وأوضح الرئيس الأوكراني: "إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ"، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى القادة.

وأضاف زيلينسكي أنه "مهما يحدث" يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل "بـ100 مطلب" من روسيا.

وذكر زيلينسكي، في وقت سابق، أنه ناقش مع ترامب "نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة" وكذلك أوروبا.

وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".

كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
البرلمان الإيراني: لا ينبغي استئناف المفاوضات مع أميركا قبل وضع شروط مسبقة
lebanon 24
19/08/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مصدر: بوتين أبلغ ترامب أنه مستعد للقاء زيلينسكي
lebanon 24
19/08/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي ردا على بوتين: جاهزون للقاء القادة
lebanon 24
19/08/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
lebanon 24
19/08/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-08-19
04:47 | 2025-08-19
04:25 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
04:05 | 2025-08-19
03:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24