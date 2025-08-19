30
عربي-دولي
من دون شروط مسبقة.. زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين
Lebanon 24
19-08-2025
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الإثنين انه مستعد للقاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
دون شروط مسبقة.
وذكر زيلينسكي، بعد قمة مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وقادة أوروبيين، أن مطالبة
موسكو
السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.
وأوضح الرئيس الأوكراني: "إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ"، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى
القادة
.
وأضاف زيلينسكي أنه "مهما يحدث" يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل "بـ100 مطلب" من
روسيا
.
وذكر زيلينسكي، في وقت سابق، أنه ناقش مع
ترامب
"نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في
أوكرانيا
يعتمد على
الولايات المتحدة
" وكذلك
أوروبا
.
وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".
كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.(سكاي نيوز)
