إسرائيل تعيد فتح سفارتها في زامبيا بعد عقود من الإغلاق

أعلنت أن جدعون ساعر سيغادر اليوم الثلاثاء في زيارة دبلوماسية إلى إفريقيا حيث سيفتتح سفارة لبلاده في زامبيا.وأفادت الوزارة في منشور على منصة "إكس" بأن "ساعر سيجتمع مع الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما، ووزير الخارجية والتعاون الدولي مولامبو هايمبي، ورئيسة نيلي موتي. وسيلتقي في أديس أبابا بوزير خارجية إثيوبيا، جيديون تيموثيوس للمرة الرابعة منذ توليه منصبه".وذكرت أن " احتفظت بسفارة في زامبيا في الستينيات والسبعينيات، تم إغلاقها كجزء من تقليص شامل للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا"، معتبرة أن "إعادة فتح السفارة بعد عقود يمثل خطوة مهمة في تعميق العلاقات الثنائية مع زامبيا، ويشكل جزءا من مبادرة أوسع لتوسيع وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للوزير ساعر لوزارة الخارجية في عام 2025".وأوضحت أن زامبيا لديها سفارة منذ عام 2015. (روسيا اليوم)