Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعيد فتح سفارتها في زامبيا بعد عقود من الإغلاق

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1406393-638911918487043554.jpg
Doc-P-1406393-638911918487043554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر سيغادر اليوم الثلاثاء في زيارة دبلوماسية إلى إفريقيا حيث سيفتتح سفارة لبلاده في زامبيا.
Advertisement

وأفادت الوزارة في منشور على منصة "إكس" بأن "ساعر سيجتمع مع الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما، ووزير الخارجية والتعاون الدولي مولامبو هايمبي، ورئيسة البرلمان نيلي موتي. وسيلتقي في أديس أبابا بوزير خارجية إثيوبيا، جيديون تيموثيوس للمرة الرابعة منذ توليه منصبه".

وذكرت أن "إسرائيل احتفظت بسفارة في زامبيا في الستينيات والسبعينيات، تم إغلاقها كجزء من تقليص شامل للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا"، معتبرة أن "إعادة فتح السفارة بعد عقود يمثل خطوة مهمة في تعميق العلاقات الثنائية مع زامبيا، ويشكل جزءا من مبادرة أوسع لتوسيع وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للوزير ساعر لوزارة الخارجية في عام 2025".

وأوضحت أن زامبيا لديها سفارة في إسرائيل منذ عام 2015. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة بعد إغلاقه بسبب موجات الصواريخ الإيرانية
lebanon 24
19/08/2025 12:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بعد إغلاق موقت
lebanon 24
19/08/2025 12:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: أعدنا فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت
lebanon 24
19/08/2025 12:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السويسرية: إعادة فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت منذ 20 حزيران
lebanon 24
19/08/2025 12:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-08-19
04:47 | 2025-08-19
04:25 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
04:05 | 2025-08-19
03:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24