Advertisement

عربي-دولي

طرطوس.. مقتل عنصرين من الأمن السوري بإطلاق نار من سيارة مشبوهة

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1406418-638911948814958330.jpg
Doc-P-1406418-638911948814958330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل عنصران من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله إنه وبعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار مباشرة باتجاه عناصر الأمن، مما أدى إلى مقتل عنصرين.
Advertisement

خارطة سوريا مدينة طرطوس

وأوضح المصدر أن المسلحين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.
( الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
سوريا: قتلى وجرحى في استهداف سيارة تقل عناصر من الجيش على طريق أثريا شرقي البلاد
lebanon 24
19/08/2025 12:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمته سيارة تقودها شابة... مقتل عنصر في الأمن العام على أوتوستراد الزلقا
lebanon 24
19/08/2025 12:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار داخل ناطحة سحاب في مانهاتن
lebanon 24
19/08/2025 12:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ركن سيارة... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار
lebanon 24
19/08/2025 12:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-08-19
04:47 | 2025-08-19
04:25 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
04:05 | 2025-08-19
03:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24