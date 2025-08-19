وزير الخارجية الإسباني: سيادة أوروبا تُحدد في أوكرانيا

Advertisement

أكد الإسباني خوسيه ألباريس، دعم بلاده لانضمام إلى .وذكر ألباريس في منشور على منصة شركة "إكس" ، الثلاثاء، أنه اتصل هاتفيا مع وزراء أوكرانيا لشؤون التكامل والأوروأطلسي تاراس كاتشكا.ولفت إلى أن دعمت فتح مفاوضات العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي طيلة رئاسة لمجلس الاتحاد الأوروبي العام 2023.وتابع: "أوكرانيا جزء من عائلتنا وتشارك قيمنا. وسيادة وأمنها يتم تحديده في أوكرانيا". (الاناضول)