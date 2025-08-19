Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الإسباني: سيادة أوروبا تُحدد في أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:20
Doc-P-1406423-638911957755279366.jpg
Doc-P-1406423-638911957755279366.jpg photos 0
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر ألباريس في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، أنه اتصل هاتفيا مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي تاراس كاتشكا.

ولفت إلى أن مدريد دعمت فتح مفاوضات العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي طيلة رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي العام 2023.

وتابع: "أوكرانيا جزء من عائلتنا وتشارك قيمنا. وسيادة أوروبا وأمنها يتم تحديده في أوكرانيا". (الاناضول)
 
