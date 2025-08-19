Advertisement

عربي-دولي

تصعيد في القدس.. مستعمرون يقتحمون الأقصى مجددًا

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:25
اقتحم مستعمرون اليوم  المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت "وفا" عن مصادر محلية بأن "عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال". (الوكالة الوطنية)
 
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24