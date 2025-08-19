الفاشر تحت الحصار.. وعمليات قتل ونهب تطال الفارين من المدينة

Advertisement

مع استمرار الحرب في ، وتفشي مرض الكوليرا في مناطق مختلفة لاسيما دارفور، أفادت مصادر محلية بولاية شمال دارفور غربي البلاد بمقتل أربعة عشر مدنياً. وأوضحت المصادر أن المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الخروج من مدينة الفاشر في الطريق المؤدية لمنطقة طويلة في الاتجاه من المدينة.كما أشارت إلى أن عشرات الأسر النازحة من الفاشر نحو ملاذات آمنة هرباً من الحصار والجوع تصطدم بعمليات نهب وسلب وقتل في طريق الفاشر- طويلة.إلى ذلك، شهدت مدينة الفاشر، مساء أمس الاثنين، هجوماً بمسيرة استراتيجية شنّته قوات الدعم السريع، استهدف مقر الجهاز القضائي بولاية شمال دارفور دون ورود معلومات عن حجم الأضرار والخسائر حتى الآن.هذا وتشهد مدينة الفاشر حالياً تدهوراً كبيراً في الوضع الإنساني جراء حصار تفرضه قوات الدعم السريع منذ أشهر، أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وانعدام الخدمات أمام آلاف المدنيين داخل حاضرة إقليم دارفور.وفي سياق متصل، فاقم الحصار المفروض كذلك من قبل الحركة الشعبية شمال جناح الحلو والدعم السريع بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد واقعاً إنسانياً متفاقماً داخل مدينتي كادوقلي والدلنج، حيث باتت المواد الغدائية والأدوية المنقذة للحياة نادرة، مع انقطاع مستمر للكهرباء والمياه لأشهر متواصلة.أما على الصعيد الصحي، فوصل عدد الوفيات نتيجة انتشار الكوليرا في إقليم دارفور وفق أحدث إحصائية مساء أمس إلى 305 حالات، في وقت تجاوزت حالات الإصابة منذ تفشي المرض بدارفور في يونيو الماضي حاجز 7000.يأتي هذا فيما ينتظر أن يعقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، لبحث السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية. وبحسب متابعات العربية/الحدث فإن إدريس سيجتمع بوزير المالية وقيادة لبحث اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات. (العربية)