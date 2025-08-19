Advertisement

عربي-دولي

الفاشر تحت الحصار.. وعمليات قتل ونهب تطال الفارين من المدينة

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:47
A-
A+

Doc-P-1406451-638912011641743094.jpg
Doc-P-1406451-638912011641743094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع استمرار الحرب في السودان، وتفشي مرض الكوليرا في مناطق مختلفة لاسيما دارفور، أفادت مصادر محلية بولاية شمال دارفور غربي البلاد بمقتل أربعة عشر مدنياً. وأوضحت المصادر أن المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الخروج من مدينة الفاشر في الطريق المؤدية لمنطقة طويلة في الاتجاه الغربي من المدينة.
Advertisement

كما أشارت إلى أن عشرات الأسر النازحة من الفاشر نحو ملاذات آمنة هرباً من الحصار والجوع تصطدم بعمليات نهب وسلب وقتل في طريق الفاشر- طويلة.

إلى ذلك، شهدت مدينة الفاشر، مساء أمس الاثنين، هجوماً بمسيرة استراتيجية شنّته قوات الدعم السريع، استهدف مقر الجهاز القضائي بولاية شمال دارفور دون ورود معلومات عن حجم الأضرار والخسائر حتى الآن.

هذا وتشهد مدينة الفاشر حالياً تدهوراً كبيراً في الوضع الإنساني جراء حصار تفرضه قوات الدعم السريع منذ أشهر، أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وانعدام الخدمات أمام آلاف المدنيين داخل حاضرة إقليم دارفور.

وفي سياق متصل، فاقم الحصار المفروض كذلك من قبل الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو والدعم السريع بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد واقعاً إنسانياً متفاقماً داخل مدينتي كادوقلي والدلنج، حيث باتت المواد الغدائية والأدوية المنقذة للحياة نادرة، مع انقطاع مستمر للكهرباء والمياه لأشهر متواصلة.

أما على الصعيد الصحي، فوصل عدد الوفيات نتيجة انتشار الكوليرا في إقليم دارفور وفق أحدث إحصائية مساء أمس إلى 305 حالات، في وقت تجاوزت حالات الإصابة منذ تفشي المرض بدارفور في يونيو الماضي حاجز 7000.

يأتي هذا فيما ينتظر أن يعقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، لبحث السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية. وبحسب متابعات العربية/الحدث فإن إدريس سيجتمع بوزير المالية وقيادة البنك المركزي لبحث اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات. (العربية)

مواضيع ذات صلة
قوات درع السودان التابعة للجيش: سنفك حصار الفاشر
lebanon 24
19/08/2025 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: 17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية
lebanon 24
19/08/2025 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: الجيش السوداني يصدّ هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر مساء أمس واستمر حتى الفجر
lebanon 24
19/08/2025 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الأردنية تتهم مستوطنين إسرائيليين بالتعرّض لشاحنات المساعدات المتجهة الى قطاع غزة باعتداءات متكررة وعمليات سلب ونهب
lebanon 24
19/08/2025 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2025-08-19
07:09 | 2025-08-19
07:04 | 2025-08-19
07:00 | 2025-08-19
06:49 | 2025-08-19
05:59 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24