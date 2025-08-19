Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يصف زعيما عالميا بــ"خائن إسرائيل"

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:28
Doc-P-1406464-638912036616923830.jpg
Doc-P-1406464-638912036616923830.jpg photos 0
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".
وانتقدت أستراليا قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أنه "غير مبرر".
 
وأتت خطوة إسرائيل عقب منع أستراليا سياسيا إسرائيليا من اليمين المتطرف من دخول البلاد حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابات. (سكاي نيوز عربية) 
