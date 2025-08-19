

وانتقدت أستراليا قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة ، معتبرة أنه "غير مبرر". وصف ، ، نظيره أنتوني ألبانيز بأنه "سياسي ضعيف خان وتخلى عن يهود أستراليا".وانتقدت أستراليا قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة ، معتبرة أنه "غير مبرر".

وأتت خطوة إسرائيل عقب منع أستراليا سياسيا إسرائيليا من اليمين المتطرف من دخول البلاد حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابات. (سكاي نيوز عربية)