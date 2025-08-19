Advertisement

عربي-دولي

فضيحة... إليكم ما جرى الليلة الماضية مع وحدة خاصة إسرائيليّة

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1406467-638912046170581175.jpg
Doc-P-1406467-638912046170581175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت "القناة الـ14 الإسرائيلية، عن سرقة جهاز إختراق عسكري فريد من نوعه من وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مستوطنة ديمونا.
Advertisement
 
 
وأشارت إلى أنّ مجرمين استخدموا الجهاز المسروق في عمليات سرقة للخزائن ومحطات الوقود. (الميادين)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
25 شهيدا جراء استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات الليلة الماضية على محور زيكيم شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
19/08/2025 20:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نقاش حاد وصراخ خلال اجتماع الحكومة الأمنية حول مقترح اتفاق غزة الليلة الماضية
lebanon 24
19/08/2025 20:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما دقيقا الليلة الماضية على منصة إطلاق مزدوجة للمسيرات كانت جاهزة للإطلاق بأصفهان
lebanon 24
19/08/2025 20:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: الليلة الماضية كانت من أصعب الليالي إثر الضربات الروسية
lebanon 24
19/08/2025 20:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2025-08-19
13:00 | 2025-08-19
13:00 | 2025-08-19
12:55 | 2025-08-19
12:07 | 2025-08-19
12:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24