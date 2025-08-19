فضيحة... إليكم ما جرى الليلة الماضية مع وحدة خاصة إسرائيليّة

كشفت "القناة الـ14 ، عن سرقة جهاز إختراق عسكري فريد من نوعه من وحدة خاصة في الجيش الليلة الماضية في مستوطنة ديمونا.

وأشارت إلى أنّ مجرمين استخدموا الجهاز المسروق في عمليات سرقة للخزائن ومحطات الوقود. (الميادين)